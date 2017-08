Region Pinneberg in Kürze : +++ Drei Millionen Euro für fehlende Alimente +++ Großeinsatz für kleines Problem +++ Zufallsfund in Elmshorn +++

vergrößern 1 von 1 Foto: Marcel Kusch/dpa 1 von 1

Kreis Pinneberg Manche wollen nicht für ihre Kinder zahlen. Andere können nicht, weil sie selbst auf Hartz IV angewiesen sind. Und in manchen Fällen ist der Vater nicht bekannt. Immer dann, wenn allein erziehende Eltern von dem Ex-Partner keinen Unterhalt erhalten, springt der Staat ein. Allein im Kreis Pinneberg überweist der Staat jährlich knapp drei Millionen Euro, weil getrennt lebende Elternteile – meistens Väter – ihre Alimente nicht zahlen. Nach Angaben des Kreisverwaltungssprechers Oliver Carstens gibt es im Kreis Pinneberg 4336 Kinder, bei denen der Elternteil, bei dem sie Leben, sogenannte Erstattungsansprüche gegen den anderen Elternteil hat. Dabei kann es sowohl sein, dass nur ein Teil der Alimente gezahlt wird, als auch, dass gar kein Geld überwiesen wird.

Tornesch Großeinsatz für die Freiwillige Feuerwehr Tornesch: Wie diese mitteilte, war in einem Betrieb an der Esinger Straße am frühen Donnerstagmorgen der Wassersprüher einer Sprinkleranlage abgefahren worden, woraufhin um 2.26 Uhr die Brandmeldeanlage Alarm auslöste. Die Einsatzkräfte rückten mit einem Großaufgebot aus, insgesamt 25 Feuerwehrleute begaben sich mit fünf Fahrzeugen zu der Einsatzstelle. Vor Ort gab es allerdings wenig zu tun. Das Wasser wurde abgedreht und das Gebäude kontrolliert. Um 3 Uhr war der Einsatz beendet.

Elmshorn Wie die Polizei gestern mitteilte, hat eine Streife des Polizeireviers Elmshorn in der Nacht einen 39-jährigen Fahrradfahrer angehalten und den Fahrer des Moonriders 2.0 der Marke Kalkhoff aufgrund der Benutzung eines Mobiltelefons während der Fahrt einer Kontrolle unterzogen, in dessen Rahmen die Beamten feststellten, dass es sich bei dem Gefährt um ein im Jahre 2014 gestohlenes Zweirad handelt. Eigenen Angaben des Mannes aus Elmshorn zufolge, habe ein Familienmitglied das im weiteren Verlauf seitens der Polizisten sichergestellte Fahrrad aus verschiedenen Einzelteilen zusammengebaut. In diesem Zusammenhang weist die Polizei erneut auf die Möglichkeit hin, sein Fahrrad codieren zu lassen. Die Zweiräder werden hierbei mit einer bundesweit gültigen Zahlen-Buchstaben-Kombination fachmännisch graviert. Diese Codierung kann dabei helfen, den Diebstahl von Fahrrädern und den Verkauf der gestohlenen Räder durch Diebe und Hehler zu erschweren. Weiter erleichtert die in den Fahrradrahmen gefräste Individualnummer die Rückführung gefundener oder sichergestellter Fahrräder, da die Polizei mittels des Codes den rechtmäßigen Eigentümer ermitteln kann. Ein sichtbar am Fahrrad angebrachter Aufkleber zeigt die durchgeführte Codierung an und schreckt die Diebe ab. Somit empfiehlt die Polizei, das Fahrrad präventiv gegen Diebstahl zu schützen und codieren zu lassen.

Gross Offenseth-Aspern Die Mitglieder der Gemeindevertretung Groß Offenseth-Aspern treffen sich, um unter anderem den Bebauungsplan für das Gebiet südlich der Rosenstraße und den Bebauungsplan für das Gebiet Tannenhof zu besprechen. Bürgermeister und Ausschussvorsitzende berichten zudem aus Verwaltung und Gremien.

Quickborn Die Quickborner Feuerwehr ist am Donnerstag gleich zu zwei Einsätzen wegen umfallender Bäume gerufen worden. Zuerst musste die Feuerwehr in die Friedrichsgaber Straße ausrücken. Dort lag ein Baum auf der Straße. Er wurde von den Kameraden zersägt und entfernt. Am Stadion in Quickborn drohte außerdem ein Baum in eine Telefonleitung zu fallen. 19 Kameraden waren vor Ort. Sie entfernten mit Hilfe einer Drehleiter einige Baumteile und brachten daraufhin den Baum mit Seilen kontrolliert zu Fall.

Uetersen Mit einem Benefizkonzert am Sonntag, 13. August, wollen die zweite Vorsitzende der Gesellschaft der Freunde des Klosters Uetersen Elsa Plath und ihre Musikerfreunde Heike Mühlhausen-Sell und Wolfgang Anton den Grundstock für die Anschaffung einer Bank um die alte Linde vor der Gräfin-von-Bredow-Scheune im Klosterbezirk legen.

Hamburg Dass Rauchen Krebs verursachen kann, weiß mittlerweile jedes Kind. Doch auch wer nicht selbst am Glimmstängel zieht, atmet in der Gesellschaft eines Rauchers etliche Schadstoffe ein. Viele Raucher in Deutschland sind sich dieser Gesundheitsrisiken offenbar bewusst. Denn immer weniger Menschen sterben hierzulande wegen Passivrauchens an Lungenkrebs, wie Wissenschaftler des Universitätsklinikums Hamburg-Eppendorf (UKE) in einer Studie belegt haben. Sie ist im „International Journal of Public Health“ veröffentlicht. Diesen Trend sieht auch das Deutsche Krebsforschungszentrum in Heidelberg. „In den letzten 20 Jahren ist die Passivrauchbelastung in Deutschland deutlich zurückgegangen“, sagt Krebspräventions-Expertin Ute Mons. Grund dafür seien neben der immer weiter sinkenden Zahl an Rauchern die Nichtraucherschutzgesetze von 2007/2008. Sie waren Basis für das Rauchverbot in öffentlichen Einrichtungen sowie in Restaurants.

Schleswig-Holstein Zwei als Polizeibeamte verkleidete Täter haben einem Flüchtling aus Afrika 10.000 Euro in einem Zug von Kiel nach Hamburg Bargeld aus dessen Rucksack gestohlen. Das teilte die Bundespolizei am Donnerstag mit. Die zwei Unbekannten hatten den 25-jährigen Mann aus Eritrea gemeinsam mit einem weiteren Nordafrikaner und drei deutschen Reisenden im Zug kontrolliert. Alle fünf Passagiere waren laut Polizei gemeinsam mit einem Gruppenticket der Bahn unterwegs. Die vermeintlichen Polizisten sollen nach Zeugenangaben schwarze Uniformen und Waffen am Gürtel getragen haben. An einem Bahnhof hinter Neumünster zwangen sie die gesamte Gruppe auszusteigen. Während sie die deutschen Mitreisenden ziehen ließen, wurden die beiden Afrikaner zu einem polizeiähnlichen Fahrzeug geleitet. Darin brachten die zwei Täter ihre Opfer auf ein angebliches Polizeirevier. Dort durchsuchten sie den Mann aus Eritrea und fanden in dessen Rucksack die 10.000 Euro. Nachdem sie dem Mann das Geld abgenommen hatten, gaukelten sie ihm vor, er werde per Post eine Quittung erhalten. Angaben, wo konkret das vermeintliche Polizeirevier lag, konnte der Bestohlene nicht machen, als er schließlich die richtige Polizei aufgesucht hat. Diese sucht dringend nach Zeugen des Vorfalls. Die Täter werden als 1,85 bis 1,90 Meter groß sowie sportlich und kräftig beschrieben. Bei ihrem Tatfahrzeug handelt es sich vermutlich um einen VW-Bus vom Typ T5 mit polizeiähnlicher Aufschrift an der Seite.

von shz.de

erstellt am 05.Aug.2017 | 06:00 Uhr