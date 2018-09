Drei Bäume beschädigt

von René Erdbrügger

21. September 2018, 15:57 Uhr

In der Straße Pinnaudamm in Pinneberg sind auf einem privaten Gehweg drei Platanen erheblich beschädigt worden. Nach Angaben der Polizei wurden die Bäume angebohrt, und über die Löcher wurde vermutlich Dieselkraftstoff eingebracht. Der Kraftstoff geriet dabei auch in das Erdreich und verunreinigte diesen. Die Tat dürfte nur wenige Tage zurückliegen, so die Polizei. Die Umweltermittler beim Polizei-Autobahn- und Bezirksrevier Pinneberg haben die Ermittlungen

aufgenommen und

bitten Zeugen, sich unter Telefon (04101) 2020 zu melden.