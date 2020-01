Drehen, schneiden, senden

Fernseh-Projekt „Youpi“ im Geschwister-Scholl-Haus gestartet / Beiträge sollen über Offenen Kanal Kiel ausgestrahlt werden

21. Januar 2020, 20:48 Uhr

Pinneberg | Zooms, Perspektivwechsel, Nah- und Totalaufnahmen, Ton und Schnitt – Jugendliche, die lernen möchten, wie man mit Digitalkameras oder auch dem Smartphone fernsehtaugliches Videomaterial erstellt, können ab sofort bei der neuen Aktion im Pinneberger Geschwister-Scholl-Haus (GSH) mitmachen. Dort ist das Fernseh-Projekt „Youpi“ gestartet.

„Nachdem Radio Pinneberg seit Jahren erfolgreich läuft, möchten wir jetzt auch Fernsehen anbieten“, sagt Stefan Doose vom GSH während der Präsentation des neuen Projekts. Um den Teilnehmern zu ermöglichen, ihre eigenen Inhalte auch an die Öffentlichkeit zu bringen, kooperieren die Veranstalter mit dem Offenen Kanal Kiel, der das Projekt auch prompt mit 3000 Euro bezuschusst hat. Davon wurde unter anderem eine Digitalkamera gekauft. Ein Raum mit einem Computer steht im GSH für die Nachbearbeitung zur Verfügung. Der Schnitt und die Farbkorrektur erfolgen mit dem Programm DaVinci Resolve.

Über den Offenen Kanal Kiel und über Tide, einen gemeinnützigen Bürger- und Ausbildungskanal in Hamburg, sollen die Beiträge gesendet werden. Auf Youtube möchte man bereits fertige kleine Einheiten zuerst veröffentlichen, so die Veranstalter. „Wenn etwas fertig ist, hauen wir es raus“, sagt Projektleiter Marco Giese, den das GSH mit an Bord geholt hat. Er ist einer vom Fach, wie man so schön sagt. Einst hat der heute 52-Jährige beim Aufbaustudium Film (heute Hamburg Media School) Film und Regie studiert. Hark Bohm, einer der Väter des Autorenfilms und Regisseur von „Nordsee ist Mordsee“, war einer seiner Professoren. Giese lebt für das Medium Film und hat schon viele Projekte mit Jugendlichen betreut.

Er wird den Teilnehmern zwar mit Rat und Tat zur Seite stehen, stellt aber auch klar: „Wir werden den Jugendlichen keine Vorgaben bei den Themen machen. Wir lassen es offen. Wir wollen als alte Säcke nicht sagen, was wir interessant finden“, sagt Giese und lacht. Viel Freiraum will er den Jugendlichen lassen nach dem Motto „Learning by doing“. „Die Beiträge sollen Pinneberg kulturell widerspiegeln“, ergänzt Doose. Genau wie bei Radio Pinneberg dürfen auch politische Themen aufgegriffen werden. Dort wird es in einer Sendung demnächst um das Antifa-Café gehen. Alle drei Monate soll eine Sendung mit mehreren Beiträgen fertiggestellt werden.

Doch bevor es soweit ist, müssen noch Teilnehmer gefunden werden. Bisher ist die Gruppe noch recht klein: Da ist Carlotta Löbner (16), die als Moderatorin arbeiten möchte. Ihre gute Stimme sei den GSHlern bei einer Demonstration für „Fridays For Future“ in Pinneberg aufgefallen. Mit dabei sind auch Justine Trampnau (15), Leah Klotzbücher (12) und Ela Sahin (12). „Die drei Mädchen machen bereits bei der Medien AG im Club Nord mit“, erläutert Orke Schwänke, Leiter des gleichnamigen Jugendtreffs.

Wer Lust hat auf das Fernseh-Projekt „Youpi“, sollte am Freitag, 24. Januar, im GSH in der Bahnhofstraße vorbeischauen. Während der Veranstaltung Bühnenkunst (siehe Kasten) soll bereits gedreht und moderiert werden. Viele junge Künstler werden auftreten. Die Redaktionstreffen sind jeden Montag ab 16.30 Uhr im GSH und für alle Interessierten offen.