Region Pinneberg in Kürze : +++ Dreckige Schulgebäude in Pinneberg +++ A23 bei Tornesch wird gesperrt +++ Debatte über Quickborner Goetheschule +++

10. März 2018, 06:00 Uhr

Pinneberg Der Schulelternbeirat der Pinneberger Hans-Claussen-Schule bemängelt schmutzige Toiletten und Klassenräume. Ihrer Meinung nach wird zu sehr am Reinigungspersonal gespart – fast an allen Pinneberger Schulen soll die Situation schlecht sein, an manchen prekär. Zwar will der Kommunale Servicebetrieb Pinneberg zukünftig handeln, aber den Eltern dauert es zu lange. „Wir brauchen sofort eine Lösung“, fordert Nermin Ciftci-Özbakir vom Schulelternbeirat.

Tornesch Die Anschlussstelle Tornesch in Fahrtrichtung Hamburg wird am Montag, 12. März, voraussichtlich in der Zeit von 9 bis 15 Uhr gesperrt. Dies teilte der Landesbetrieb Straßenbau und Verkehr gestern mit. Während dieser Zeit müssen Fahrer auf die Anschlussstellen Elmshorn oder Pinneberg-Nord ausweichen. Grund für die Sperrung sind Sanierungsarbeiten sowie Bohrkernentnahmen.

Quickborn Die Frage nach der Zukunft des Schulstandortes in der Quickborner Goethestraße bleibt weiter ungeklärt. SPD und FDP möchten die Gebäude sanieren, wenn die Grundschule in drei Jahren umgezogen ist. Dass ein Antrag zur Ermittlung der Sanierungskosten jetzt scheiterte, verdanken die beiden Parteien den Grünen. Die hatten die Forderung mit initiiert, dann aber doch dagegen gestimmt und wollen demnächst einen Antrag zusammen mit der CDU vorlegen.

Barmstedt Während der jüngsten Sitzung des Bauausschusses der Stadt Barmstedt stand auch der Erlengrund im Fokus der Aufmerksamkeit. Die Straße, an der gegenwärtig gearbeitet wird, soll nach den laufenden Bauarbeiten an Straße und Fußwegen von sechs Metern Breite auf 4,5Meter zwischen den Hausnummern 25 und 27 verengt werden. Ursache: Die Planung für den Ausbau von Straße und Fußweg hatte ergeben, dass ein Stück des Fußwegs auf privater Fläche liegt.

Wedel Die Wedeler Ratsfraktionen wollen schnell Klarheit darüber, ob von dem freigespülten schwarzen Schlick im Strandbad eine Gesundheitsgefahr ausgeht. Einstimmig verabschiedete der Bauausschuss einen Antrag der Grünen, wonach die Verwaltung noch vor der Strandsaison eine Untersuchung vor allem des Bereichs zwischen neuer Hafenmole und Beachclub auf elbetypische Schadstoffe veranlassen soll. Seit Sommer 2017 wird massiv Sand im Strandbad weggespült.

Elmshorn Die Sanierungsarbeiten im gesperrten Jugendhaus am Krückaupark in Elmshorn schreiten weiter voran. Die Stadt investiert 300.000 Euro in das Gebäude, das durch ein Feuer im August 2017 beschädigt wurde. 100.000 Euro trägt die Versicherung. Die wesentlichen Brandschäden wurden laut Stadtverwaltung inzwischen beseitigt. Das Haus wird nicht nur von innen renoviert, sondern erhält im Zuge der Bauarbeiten auch ein komplett neues Dach.

Schenefeld Die Schenefelder Ratsversammlung hat den Weg für den neue Kita-Träger in Schenefeld freigemacht: Einstimmig fiel der Beschluss, dem Arbeiter-Samariter-Bund den Zuschlag zu geben. Weniger einig war sich die Politik bei der Regenwassergebührensatzung. Um die Kosten für die Entsorgung von Regenwasser über das Kanalnetz auf die Verursacher umzulegen, wurde lange an einer Satzung gefeilt. Zustimmung herrschte dennoch nicht bei allen Fraktionen.

Hamburg Wegen mehrtägiger Sperrungen im Bereich der A7-Anschlussstelle Schnelsen-Nord müssen sich Reisende bei der Anfahrt aus dem Norden Richtung Hamburger Flughafen von Sonntag an bis Ende Mai auf Verkehrsbehinderungen einstellen. Wie die Pressestelle des Flughafens am Freitag mitteilte, wird die Auffahrt Schnelsen-Nord voraussichtlich von Sonntag 9 Uhr an bis zum 23. März (18 Uhr), sowie vom 3. April (5 Uhr) bis 25. Mai in Richtung Norden gesperrt. Zusätzlich wird die Oldesloer Straße im Bereich der A7-Unterführung vom 23. März um 22 Uhr bis zum 26. März (5 Uhr) gesperrt.

Schleswig-Holstein Im Fall der Millionen von Plastikteilchen, die durch das Schleswiger Klärwerk seit Monaten in die Schlei eingeleitet wurden, hat nun das Landeskriminalamt Kiel zusammen mit der Staatsanwaltschaft Flensburg die Ermittlungen übernommen. Das bestätigt ein Sprecher auf Nachfrage. „Wir ermitteln wegen des Verdachts der Gewässerverunreinigung“, sagte eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft Flensburg am Freitag. Die Ermittlungen richteten sich gegen Verantwortliche der Schleswiger Stadtwerke. Das LKA werde bei Umweltdelikten eingeschaltet, wenn es um Ermittlungen von großem Öffentlichen gehe, sagte ein LKA-Sprecher.