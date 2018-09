Dramatik wie im Ernstfall

Bei der Jahreshauptübung der Freiwilligen Feuerwehr Borstel-Hohenraden auf dem Hof von Jutta Grieb sitzt jeder Handgriff

von Janina Schmidt

25. September 2018, 14:04 Uhr

Anna-Lena Brandes Der digitale Meldeempfänger der Freiwilligen Feuerwehr Borstel-Hohenraden schlug am Montagabend gegen 19.11 Uhr Alarm. Was die zirka 35 Einsatzkräfte zu diesem Zeitpunkt noch nicht wussten ist, dass dies die Jahreshauptübung werden sollte. Kurze Zeit später rückten drei Einsatzfahrzeuge der Wache aus. Das Ziel: der Bauernhof der Familie Grieb in der Quickborner Straße 118 in Borstel-Hohenraden.

Aus dem Kuhstall des Bauernhofes, der als Lager benutzt wird, bahnten sich Rauchschwaden ihren Weg nach draußen. Eine Person galt als vermisst. Die Feuerwehrmänner regelten den Verkehr, damit sie die Wasserschläuche über die L 76 legen konnten. Die Eingangstür des Stalls war durch einen Anhänger versperrt, der zunächst einmal zur Seite geräumt werden musste, ehe zwei Einsatztrupps losziehen konnten, um die vermisste Person zu suchen. Wichtig dabei: der Atemschutz der Feuerwehrmänner, um sich keiner Gefahr auszusetzen.

Rasch fand der Rettungstrupp die vermisste Person, die zu Übungszwecken jedoch durch einen Dummy verkörpert wurde – entsprechend war das Opfer „bewusstlos“. Trotzdem nahmen die Feuerwehrleute die Übung ernst. Der Dummy wurde nach seiner Befreiung wie im Ernstfall betreut.

Die Sicht in dem Stall war durch die dichten Rauchschwaden erschwert, doch die Einsatzkräfte bargen trotzdem auch Feuerwerkskörper und mehrere potentiell explosive Gasflaschen. Die restlichen Kameraden bekämpften das Feuer von außen. Das Wasser schoss aus mehreren Schläuchen gleichzeitig auf das Gebäude. Die Jahreshauptübung findet in Einsatzarmen Jahren statt, wenn die Wehr weniger beansprucht war. In diesem Jahr wurde die Übung zudem genutzt, sich der im Mai neugewählten Gemeindevertretung zu präsentieren. „Der Bauernhof war ein sehr guter Einsatzort“, so Thomas Voß, stellvertretender Wehrführer und Einsatzleiter. „Die Übung ist zu unserer Zufriedenheit verlaufen“, resümiert Aaron Kirschner, Pressewart der Freiwilligen Feuerwehr Borstel-Hohenraden. Als geladene Gäste begrüßte Wehrführer Lorenz Groth seine Kollegen der benachbarten Feuerwehren, den Kreisbrandmeister und die Gemeindeverteter von Borstel-Hohenraden.