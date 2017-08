Region Pinneberg in Kürze : +++ Dockville bleibt +++ Benefiz in Ellerau +++ Meisterschaften im Schach +++

vergrößern 1 von 1 Foto: Dockville 1 von 1

Hamburg Das Musikfestival „MS Dockville“ kann bis 2022 auf dem Gelände am Hamburger Hafen im Stadtteil Wilhelmsburg bleiben. Darauf haben sich die Stadt, die Hafenbehörde und die Veranstalter verständigt. „Das MS Dockville lebt in besonderer Weise von dem einmaligen Ambiente direkt im Hafen, wie es so nur in Hamburg möglich ist“, sagte Kultursenator Carsten Brosda (SPD) am Mittwoch. Er sei daher allen Beteiligten sehr dankbar, dass sie diese kulturelle Zwischennutzung für weitere fünf Jahre möglich machen. Nach 2022 soll das Gelände saniert und gewerblich genutzt werden.

Ellerau Seit einem dreiviertel Jahr sammelt die Gemeinde Ellerau fleißig Plastikdeckel. Der Grund dafür ist das Projekt „End Polio Now“ der Rotary International. Seit 1988 kämpft die Organisation gegen die Infektionskrankheit Polomyelitis, auch Kinderlähmung genannt. Für eine Impfdosis werden 500 Plastikdeckel benötigt. Bisher sind im Ellerauer Rathaus etwa 33611 Flaschenverschlüsse zusammengekommen. Das sind umgerechnet 67 Impfdosen. Außerdem wird das Recyclinggut zu Gunsten der Umwelt weiterverarbeitet.

Pinneberg Die erste Runde der Pinneberger Stadtmeisterschaften im Schach beginnen am Donnerstag, 7. September, um 19 Uhr im Gemeindehaus der katholischen Kirche St. Michael, Fahltskamp 14-16. Diue zweite Runde findet am darauffolgenden Donnerstag statt. Titelverteidiger Gerd Kuhn ist auch dieses Jahr wieder mit von der Partie. Der Pinneberger SC lädt andere Clubs und vereinslose Spieler dazu ein, sich auf ihrer Internetseite oder telefonisch unter (04101) 74323 für das Turnier anzumelden.

Uetersen Die Feuerwehr wurde gestern gegen 7:10 Uhr von Nachbarn alarmiert, weil diese in einem Mwehrfamilienhaus an der Lindenstraße einen piependen Rauchmelder hörten. Feuerwehrleute entdeckten den Rauchmelder in einer Wohnung − kein Rauch, kein Feuer - Batterie leer.

Pinneberg Die Bäder Pinneberg ändern ab Freitag, 1. September, ihre Öffnungszeiten an Wochenenden und Feiertagen. Bis Mitte Mai hat das Schwimmbad in der Burmeisterallee 6 in Pinneberg dann sonnabends von 7.30 bis 17.30 Uhr sowie sonn- und feiertags von 8 bis 14 Uhr geöffnet. Einlasschluss ist 45 Minuten vor Ende der jeweiligen Öffnungszeiten. Badegäste können bis 15 Minuten vor der Schließzeit schwimmen.

Schleswig-Holstein Der 100. Jahrestag der Republik Finnland ist einer der Schwerpunkte der diesjährigen Nordischen Filmtage Lübeck. Mit zwei Filmen zum Thema Seen wolle man Finnland als Land der tausend Seen die Reverenz erweisen, sagte die Künstlerische Leiterin der Filmtage, Linde Fröhlich, am Mittwoch. Passend dazu sollen die Filme im Altstadtbad Krähenteich unter freiem Himmel gezeigt werden.

