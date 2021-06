Kreis Pinneberg in Kürze : DLRG warnt: Elbe kein Badegewässer +++ Corona-Regeln: SH lockert weiter +++ Zoll verhindert Einfuhr von Folterwerkzeugen

Unfälle, Feuer, Politik, Veranstaltungen, Vereinsleben und Nachrichten im Kreis Pinneberg – hier fasst shz.de zusammen, was am 24. Juni wichtig ist.

Kollmar/Elmshorn Seit Mittwochmorgen (23. Juni) gibt es die traurige Gewissheit: Das neunjährige Mädchen, das am Sonnabendnachmittag am Kollmaraner Strand vermisst gemeldet worden war, ist tot. Ein Sportbootfahrer entdeckte die Leiche am Dienstagnachmittag in der Haseldorfer Binnenelbe wie die Polizei jetzt mitteilte. Das Kind war an einer Badestelle i...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.