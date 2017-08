Disziplin auf und neben dem Platz

vergrößern 1 von 6 1 von 6









Intensives Techniktraining wie Ballübersteiger, Torschuss und Ballannahme, Koordination, Körperbeherrschung, Teamgeist und jede Menge Spaß: Beim fünften HSV-Fußball-Camp auf der Anlage Jacob-Thode-Platz der Spielvereinigung Halstenbek-Rellingen (SV HR) genossen 77 Nachwuchskicker und drei Mädchen zwischen sechs und 13 Jahren eine Woche lang ausgiebige Trainingseinheiten.

Unter der Leitung von Campchef Alessandro Helmke und seinem fünfköpfigen Trainerstab wurde täglich von 9.45 bis 15.30 Uhr geschwitzt und an der „Karriere“ als Fußball-Profi gearbeitet. Ein Wunsch, den alle haben. „Doch nur ein Prozent des Nachwuchses schafft es“, weiß Helmke, selbst einmal das Profi-Dasein im Visier. Doch eine schwere Verletzung am Knöchel ließ all seine Träume platzen.

Seit Jahren hat sich Helmke nunmehr der Förderung des Nachwuchses verschrieben. Von April bis Oktober ist der Campleiter unterwegs, um seine Erfahrung und Wissen weiterzugeben. Seine Herangehensweise, Disziplin und Ernsthaftigkeit auf und neben dem Platz einzufordern, ohne den Spaß zu nehmen, kommt an.

Die engagierten Nachwuchskicker klebten an den Lippen von Helmke und Co. Keiner wollte etwas verpassen, wenn aus berufenem Munde auch nur der kleinste Trick zur Beherrschung des runden Lederballs verraten wurde. Dass während der Woche auch noch ein HSV-Scout vorbeischaute, um eventuell einen Spieler mit besonderer Veranlagung ins Visier zu nehmen und weiter zu empfehlen, sorgte zusätzlich für Herzklopfen.

Höhepunkt war sicherlich der Auftritt von Florian Halimi. Norddeutscher Meister im Freestyle, seit zehn Jahren Ball-Jongleur mit 100 Tricks im Fußgelenk. Sein Rekord: 5245 Mal den Ball hochhalten. „Die Tricks habe ich mir selbst beigebracht und Youtube-Filme von Superstar Cristiano Ronaldo als Vorbilder genutzt“, verrät Halimi seinen Werdegang. Unter frenetischem Applaus zeigte er dann seine Kunst. Marita Reimers und Joachim Stahl, SV HR-Gesamt-Jugendwart, zeigten sich angetan von der Woche. Und Leena Stahl, im Verein für ein Freiwilliges Soziales Jahr, nutzte die Euphorie: „Für das Mädchen-Team Jahrgang 2006/2007 suche ich Nachwuchs.“

leenastahl15@googlemail.com

von Dietmar Vogel

erstellt am 28.Aug.2017 | 16:00 Uhr