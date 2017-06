Braucht der Kreis Pinneberg die Super-Leiter? : Diskussionen nach Großbrand bei Jacobs-Kaffee in Elmshorn

vergrößern 1 von 1 Foto: Christian Brameshuber 1 von 1

Elmshorn | Von der Rückseite des Gebäudes kämpften die Einsatzkräfte aus Elmshorn und Uetersen mit Hilfe der Drehleitern gegen die Flammen. Dass die Leitern für das 33 Meter hohe Gebäude zu kurz sind, wusste Elmshorns Wehrführer Stefan Mohr. Deshalb hatte er sofort die Unterstützung aus Hamburg und Rendsburg angefordert. Die Kollegen rückten mit ihren Teleskopmasten an. So konnte das Feuer auf dem Dach der Kaffeefabrik auch gezielt von oben gelöscht werden. Das war wichtig. Doch es dauerte, bis die Rendsburger und die Airbus-Werksfeuerwehr im Lönsweg eintrafen.

Zu kurze Drehleitern bei einem Großfeuer in einer Industrieanlage: Braucht der Kreis Pinneberg auch eine Super-Drehleiter? „Natürlich wäre das wünschenswert“, sagt Kreiswehrführer Frank Homrich. Aber: „Wir müssen mit Augenmaß agieren. Eine Drehleiter, um solche Höhen zu erreichen, würde zirka eine Million Euro kosten.“ Sie würde aber nur selten zum Einsatz kommen. Die Diskussion sei innerhalb des Kreisfeuerwehrverbandes geführt worden. „Wir setzen weiter auf die gute Zusammenarbeit mit Hamburg“, sagt Homrich – und erteilt der Super-Leiter – Stand heute – eine Absage.

Das sieht Mohr, stellvertretender Kreiswehrführer, ebenso. „Unsere Drehleiter hat eine Rettungshöhe von 23 Metern und und ist 30 Meter lang. Das ist Standard in ganz Europa.“

Mohr betont, dass es natürlich Objekte und Gebäude wie Kirchtürme oder auch das Kibek-Hochhaus an der Reichenstraße gebe, wo die Elmshorner Drehleiter nicht ausreicht. Aber: „Bei Wohngebäuden muss ein zweiter Rettungsweg durch bauliche Maßnahmen geschaffen werden. Die Drehleiter darf nicht der zweite Rettungsweg sein.“

Einsatzleiter Mohr: Bis zu zehn Kollegen im Nahkampf auf dem Dach

Es gab diesen einen Moment, als Einsatzleiter Stefan Mohr fürchtete, dass das Feuer vom Dach auf die darunter liegenden Produktionsbereiche durchschlagen könnte. „Das war ganz am Anfang“, sagt Elmshorns Wehrführer. Die Flammen auf dem Dach des Jacobs-Werks am Lönsweg loderten, schlugen immer wieder hoch. Mohr zählte zu den ersten Kräften, die das Fabrikgelände am Montag um 12.30 Uhr erreichten.

Doch das Gebäude konnte gerettet werden – durch den massiven Einsatz der Kräfte. Durch das Treppenhaus ging es nach ganz oben. „Bis zu zehn Kollegen waren auf dem Dach quasi im Nahkampf gegen das Feuer im Einsatz“, beschreibt Mohr die Situation auf dem 33 Meter hohen Gebäude. Die Mannschaften auf dem Dach mussten ständig gewechselt werden. Stundenlang kämpften die Retter gegen die Flammen. Die Fassade der Fabrik wurde an einer Stelle beschädigt. Positiv in der extremen Situation: Die Kühltürme und Filteranlagen waren aufgeständert und damit ein gutes Stück weg vom Boden. Die glasfaserverstärkten Kunststoffe brannten aber wie Zunder – und waren verantwortlich für die extrem starke Rauchentwicklung. Die schwarze Wolke zog über Elmshorn und war kilometerweit zu sehen. Mohr ist seit 35 Jahren Feuerwehrmann. Das Feuer in der Kaffeefabrik war einer seiner größten Einsätze – ein erfolgreicher.

Großeinsatz: Wenn Schaulustige zum Problem werden

„Nur noch ein Foto. Dann bin ich weg.“ Der Mann steht im Wendehammer im Lönsweg, fast vor dem Werktor der brennenden Kaffeefabrik. Hinter ihm rollt das nächste Einsatzfahrzeug der Feuerwehr heran. „Einige Schaulustige mussten wir mit Nachdruck, teilweise mehrfach bitten, den Einsatzbereich zu verlassen“, sagt Elmshorns stellvertretender Polizeichef Patrick Melber. Wenig später hat die Polizei die Straße gesperrt.

Schaulustige, die das vermeintliche Spektakel anzieht wie die Mücken das Licht. „Das ist inzwischen bei fast jedem Einsatz so“, sagt Melber. Am Montag mussten seine Kollegen nicht nur im Lönsweg eingreifen, sondern auch auf der Ost-West-Brücke. Autofahrer stoppten, schossen Fotos, filmten. Insgesamt blieb die Situation bei diesem Großeinsatz laut Melber aber überschaubar. Da hatte der Polizist schon ganz andere Situationen erlebt.

In Hamburg hatte ein Radiosender sogar dazu aufgerufen, die besten Fotos und Videos direkt an die Redaktion zu schicken. Für Elmshorns Polizeichef Thorsten Buchwitz eine bedenkliche Entwicklung, wenn es zur Folge hätte, dass Freizeitreporter zur Unfallstelle eilten. Laut Buchwitz muss die Polizei aufgrund von Schaulustigen immer öfter zusätzliche Kräfte einsetzen. „Teilweise wird die Arbeit der Einsatzkräfte durch Schaulustige massiv behindert.“

von Christian Brameshuber

erstellt am 28.Jun.2017 | 14:00 Uhr