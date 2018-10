Region Pinneberg in Kürze : +++ Diskussion um Radweg in Pinneberg +++ S-Bahn-Takt nach Wedel soll verstärkt werden +++ Meilenstein für Langeln +++

Unfälle, Feuer, Politik, Veranstaltungen, Vereinsleben und Nachrichten im Kreis Pinneberg – hier fasst shz.de zusammen, was heute wichtig ist.

23. Oktober 2018, 06:00 Uhr

Pinneberg Der Fahrradstreifen im Jappopweg bleibt Thema. Bereits in mehreren Sitzungen des Ausschusses für Stadtentwicklung und Umwelt stellten die Fraktionen Anträge, den vorhandenen Streifen zurückzubauen. Am Dienstagabend tagt das Gremium erneut. Los geht es um 18.30 Uhr im Rockville-Zimmer des Rathauses, Bismarckstraße 8. Den Vorsitz hat Carl-Eric Pudor von der CDU. Vier Anträge allein zum Thema Jappopweg werden die Mitglieder des Ausschusses diskutieren. Drei davon fordern einen Rückbau des vorhandenen Fahrradstreifens.

Wedel Die Hamburger Bürgerschaft will den Zehn-Minuten-Takt der S-Bahn zwischen Hamburg und Wedel verstärken und die Züge in den Wochenendnächten durchfahren lassen. Zuletzt wurde die Taktung vor zwei Jahren angepasst – der Zehn-Minuten-Takt wurde im Berufsverkehr verlängert.

Langeln Es ist ein Meilenstein für Langeln: Eine Atemschutzwerkstatt, ein Büro für den Wehrführer, eine Kleiderkammer und vieles mehr: Zahlreiche Besucher haben sich das neue Gerätehaus der Langelner Feuerwehr angeschaut. Wehrführer Henning Langmaack und seine Kameraden führten durch den Neubau und erklärte jeden Raum und seine Funktion. Im Februar 2017 war laut dem ehemaligen Bürgermeister Hans-Detlef Fuhlendorf mit dem Anbau an den bestehenden Komplex von Gemeindezentrum und Feuerwache begonnen worden. Im April 2018 war der Bau beendet, jetzt wurde das neue Gerätehaus eingeweiht. Die Kosten, die die Gemeinde komplett aus dem eigenen Haushalt gestemmt habe, bezifferte Fuhlendorf auf etwa 225.000 Euro.

Schenefeld Die Bilanz kann sich sehen lassen: 58 Klassenräume hat die Stadt Schenefeld bislang umfassend saniert – unter anderem mit Schallschutzdecken und moderner Ausstattung. Ob die Klassenraumsanierungen im kommenden Jahr so weiter gehen, ist derzeit noch unklar. Derzeit besteht ein Loch im Haushalt in Höhe von ein Fehlbetrag von 815.500 Euro. Ob bei der Sanierung der Bildungseinrichtungen gespart wird, soll nun geklärt werden.

Hamburg Wegen eines Brandes auf dem Campus der Universität Hamburg ist das Gebäude der Wirtschaftswissenschaften gesperrt worden. Der Feuerwehr zufolge stand am Montagvormittag ein Auto in der Tiefgarage unter dem sogenannten WiWi-Bunker in Flammen.

Schleswig-Holstein Eine Woche lang kontrollierte die Polizei in Schleswig-Holstein verstärkt den gewerblichen Güter- und Personenverkehr. Im Vergleich zur vergangenen Kontrollaktion im Sommer ist die Beanstandungsquote noch einmal gestiegen – von 45 Prozent auf 48 Prozent. Das teilte die Polizei mit.