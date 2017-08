Region Pinneberg in Kürze : +++ Diskussion um Pressearbeit in Pinneberg +++ Sozialmarkt in Wedel +++ SPD gegen Mangel an Fachpersonal in Kitas +++

vergrößern 1 von 1 Foto: Tanja Plock 1 von 1

Pinneberg Die Bürgermeisterin Urte Steinberg erläutert die Hintergründe für die Übernahme der Pressearbeit vom Redaktionsbüro Kommunikateam: „Zum einen erwarten wir Ideen, wie Öffentlichkeitsarbeit besser strukturiert werden kann, damit sie effektiver wirkt. Und wir wollen auf Anfragen besser und schneller reagieren können.“

Wedel Wedel Rund 60 soziale Einrichtungen informieren auf Wedels Sozialmarkt am Sonnabend, 2. September, über ihre Angebote für Menschen in Not. „Gemeinsam gegen Armut und Ausgrenzung“ lautet das Motto der 25. Auflage der Veranstaltung. Gleich zu Beginn gegen 10 Uhr wird auf dem Rathausplatz der Wedeler Sozialpreis verliehen.

Schenefeld Die SPD Schenefeld hat in ihrer Vorstandsklausur beschlossen, sich für einen trägerübergreifenden Pool an Fachkräften einzusetzen, da der Mangel an Fachpersonal in den Kitas „nicht länger tragbar“ sei. Die Sozialdemokraten beziehen sich auf eine Studie des Deutschen Instituts für Sozialwirtschaft. Demnach haben im Kreis Pinneberg 60Prozent der befragten Kita-Leitungen angegeben, dass keine Vertretungskräfte verfügbar seien, um Fehlzeiten aufzufangen. Auf die Frage, ob derzeit alle Stellen für Fachkräfte besetzt seien, bestätigten dies 57 Prozent der im Kreis befragten Leitungen. 43 Prozent verneinten die Frage.

Rellingen/Halstenbek Die Erneuerung der A23 mit Offenporigem Asphalt (OpA) von Krupunder bis zur Anschlussstelle Halstenbek/ Rellingen in Richtung Heide ist im Zeitplan. Laut Karsten Rohwedder vom Landesbetrieb Straßenbau und Verkehr wurde gestern die Fahrbahn Richtung Norden auf 4,15 Kilometern Länge wieder zweispurig freigegeben. Heute werden alle Hindernisse gen Süden abgebaut, so dass auch hier die gewohnte Zweispurigkeit besteht. „Am Abend herrscht wieder freie Fahrt“, verspricht Rohwedder. Von Ende Juli an sorgte die Firma Johann Bunte für die Einhaltung des Zeitrahmens. Kosten: etwa 2,4 Millionen Euro.

Quickborn Zehn Tage lang wird in Quickborn das Eulen- und Schützenfest gefeiert. Die Organisatoren stellten wieder ein umfangreiches Programm mit Weinfest, Ü-30-Party sowie Festumzug und zahlreichen Konzerten auf die Beine. Höhepunkt ist das Feuerwerk, bei dem Tausende Besucher erwartet werden. Es ist die 42. Auflage des Festes.

Uetersen Heute werden Mitglieder des Arbeitskreises Altstadtfest auf dem Wochenmarkt für einen Besuch der Veranstaltung mit historischem Charakter am kommenden Sonntag, 27. August, werben. Die Männer und Frauen werden dabei in prächtigen Gewändern auftreten und unter anderem Programmhefte für das Altstadtfest verteilen. Der Besuch des Wochenmarkts beginnt gegen 10 Uhr. Am morgigen Sonnabend sind die Arbeitskreis-Mitglieder von 11 Uhr an im Kloster und in der Fuzo unterwegs und machen dabei ebenfalls auf das Altstadtfest aufmerksam.

Hamburg Das Hamburger Alstervergnügen startet in eine neue Ära. Der Veranstalter RSW verspricht „frischen Wind“ für das City-Fest, das vom 31. August bis zum 3. September in die 41. Auflage geht. Der bisherige Mitausrichter hatte sich in einer Ausschreibung als alleiniger Veranstalter durchgesetzt. Vor allem solle die Binnenalster wieder stärker als Bühne und Blickfang ins Zentrum rücken, kündigte Sprecherin Britta Geyer am Donnerstag bei der Vorstellung des Programms an. Und: Die Spätsommersause zwischen Rathausmarkt und Lombardsbrücke werde hamburgischer. Geyer: „Mit geballtem Lokalkolorit für Land- und Wasserratten präsentiert sich das Alstervergnügen absolut waschecht.“ Beliebte Angebote wie Riesenrad, Livebühnen, Partymeile am Ballindamm, Museumsschiffe und allerlei Kulinarisches bleiben im Programm.

Schleswig-Holstein Mit einem neuen Erlass verschärft Schleswig-Holstein den Umgang mit sogenannten Reichsbürgern. Diese dürfen demnach künftig keine Waffen mehr besitzen. Anhänger der „Reichsbürgerbewegung“ seien waffenrechtlich als unzuverlässig einzustufen, sagte Innenminister Hans-Joachim Grote (CDU) am Donnerstag in Kiel. Ziel des Erlasses sei es, ihnen den legalen Waffenbesitz zu entziehen und zu verhindern, dass sie überhaupt eine Erlaubnis für legalen Waffenbesitz erhalten.

erstellt am 25.Aug.2017 | 06:00 Uhr