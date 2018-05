Region Pinneberg in Kürze : +++ Diskussion um Pinneberger Kriegsdenkmal +++ Kulturmesse Elmshorn fällt aus +++ Bessere Reitwege in Quickborn +++

Unfälle, Feuer, Politik, Veranstaltungen, Vereinsleben und Nachrichten im Kreis Pinneberg – hier fasst shz.de zusammen, was heute wichtig ist.

von shz.de

04. Mai 2018, 06:00 Uhr

Pinneberg Kriegsdenkmal oder historisches Bauwerk? Die Diskussion um die Definition über das Denkmal am Bahnhof in Pinneberg hält an. Auch in einer Arbeitsgruppe gibt es keinen Konsens. Jetzt haben die Experten das Wort. Am Dienstag, 8.Mai, werden der Historiker Loretana de Libero, der VHS-Leiter Wolfgang Domeyer und Ulrich Hentschel, Pastor im Ruhestand, ab 18 Uhr im Rathaus den Sachverhalt erörtern.

Elmshorn Die Premiere war verheißungsvoll: 44 Teilnehmer stellten im April 2016 während der ersten Elmshorner Kulturmesse in der Erich Kästner Gemeinschaftsschule (KGSE) ihre Abeit vor. Mehr als 1000 Besucher kamen. In diesem Monat sollte es eine Neuauflage geben. Jetzt der Dämpfer: Die Messe fällt aus, es gibt nicht genug Anmeldungen. Am 17 . Mai sollte das Forum der KGSE wieder zur bunten Kreativmeile werden. Vereine, Verbände und Kulturschaffende sollten die Gelegenheit nutzen, sich zu präsentieren und Kontakte zu knüpfen. Jetzt kommt alles anders. Am Donnerstag teilte die Stadtverwaltung mit, dass die Messe nicht stattfindet. Zum Anmeldeschluss am 30. April lagen nur 22 Anmeldungen vor. Nicht genug, um „eine ähnlich erfolgreiche Veranstaltung wie vor zwei Jahren“ zu gewährleisten, so die Stadt. Mindestens 30 Meldungen hätten es sein müssen.

Quickborn Der Ehrenpräsident der Reitervereinigung Reitregion Quickborn (RRQ), Hans-Ulrich Plaschke, möchte die Rahmenbedingungen für den Pferdesport weiter verbessern. Er strebt ein besonderes Siegel an und stellte Pläne für eine Galoppstrecke im Himmelmoor vor, wo es für Reiter bereits einen ausgewiesenen Rundweg gibt. Außerdem wurde eine erste Maßnahme für mehr Sicherheit erfolgreich durchgeführt.

Wedel Auch in diesem Jahr wird in Wedel der Rebensaft gefeiert. Das Weinfest, das Nikolaus Roth vor 29 Jahren initiierte und das zu einem Publikumsmagneten heranwuchs, lebt nach dem Tod seines Gründers fort. Roths Frau Helga und Tochter Heike Roth, haben gemeinsam die Organisation übernommen. Von Donnerstag bis Sonnabend, 10. bis 12. Mai, bieten neun deutsche Winzer ihre besten Tropfen auf dem Rathausplatz an.

Uetersen Dem Uetersener Roten Kreuz geht es gut. Enorme Zuwachszahlen verzeichnet insbesondere die Bereitschaft. Doch auch die anderen aktiven Gruppen innerhalb des Ortsvereins können nicht klagen. Vorgestellt wurden die Zahlen während der Jahresversammlung

Schenefeld Der Round Table Pinneberg veranstaltet am Donnerstag, 24. Mai, einen Comedy-Abend im Juks. Der Erlös geht an die Schenefelder Tafel. Die Künstler Marvin Spencer, Jörg Schumacher, Martin Niemeyer und Armin Sengbusch treten auf. Mit Anekdoten über private Abgründe, Politik, Halbwahrheiten und neurotischem Witz wollen die Stand-Up-Comedians das Publikum zum Lachen bringen.

Hamburg Nachdem ein Autofahrer am Mittwoch nach einem Unfall auf der Autobahn 7 nahe Seevetal bei Hamburg ums Leben gekommen ist, sucht die Polizei jetzt Zeugen. Der 48-Jährige fuhr mit seinem Skoda am Vormittag offenbar ungebremst auf ein Stauende auf. Dabei wurde der Wagen kurz hinter der Ausfahrt Fleestedt unter einen Lkw gedrückt. Die A7 war in Richtung Norden bis kurz vor 12 Uhr gesperrt.

Schleswig-Holstein Ende April hat Russland hat ein umstrittenes schwimmendes Atomkraftwerk für die Energieversorgung auf Außenposten in der Arktis in St. Peterburg vom Stapel gelassen. Jetzt durchfährt es die Ostsee auf dem Weg in den russischen Marinehafen Murmansk, wo es am 22. Mai erwartet wird. Das 144 Meter lange, 30 Meter breite und 21.500 Tonnen schwere Schiff passierte am Donnerstagnachmittag mit knapp sechs Knoten Geschwindigkeit die Küste von Bornholm und hält Kurs auf den Fehmarnbelt, um über Skagen den Weg ins Nordmeer zu finden.