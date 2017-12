Discounter soll verlegt werden

vergrößern 1 von 1 Foto: Hofmann 1 von 1

Der geplante Edeka-Markt in Bönningstedt ist vom Tisch. Wie berichtet, zog der Investor, die Hamburger Firma Zündorf Projektentwicklung, das Projektvorhaben – Neubau eines Edeka-, Aldi- und Drogeriemarktes – zurück.

Bereits während der Sitzung des Ausschusses für Bauwesen und Umweltschutz der Gemeinde stellte Andreas Krause, Vertreter der Hamburger Firma, die neuen und modifizierten Pläne für das Gelände der Gärtnerei Fromme mit einer Größe von knapp 8000 Quadratmetern vor (unsere Zeitung berichtete).

Während die Mitglieder des Ausschusses sich mehrheitlich für die Pläne entschieden, stimmten nun auch die Gemeindevertreter mit zehn Ja-, drei Nein-Stimmen und zwei Enthaltungen für die Pläne des Investors.

Damit befürworten die Politiker, dass der Discounter vom Ortsrand näher in die Dorfmitte rückt und seine Verkaufsfläche auf die Fläche von 1260 Quadratmeter vergrößert. Des Weiteren soll ein Drogeriemarkt mit einer Verkaufsfläche von 650 Quadratmetern sowie 96 Stellplätzen errichtet werden.

Der Entscheidung ging eine rege Diskussion voraus. Jane Czolbe (BWG) stimmte, wie schon während des Ausschusses für Bauwesen und Umweltschutz, gegen den Plan des Hamburger Investors. „Die neuen Gebäude schließen direkt an die Wohnbebauung an“, begründete sie ihre Entscheidung.

Gegen den Beschluss stimmten außerdem die beiden Vertreter von Bündnis90/Die Grünen: Anja Ebens und Michael Terrey waren mit dem Bauvorhaben gar nicht einverstanden. „Ich bin mit aller Vehemenz gegen dieses Vorhaben. Die Märkte sind vollkommen unsensibel mitten in die Wohnbebauung gesetzt und diese Bauweise ist nicht im Interesse der Bönningstedter“, argumentierte Terrey.

Er könne außerdem der Verlegung des Aldi-Marktes nur zustimmen, wenn klar sei, was mit dem ehemaligen Aldi-Gebäude passiere. „Im schlimmsten Fall haben wir dann direkt am Ortseingang eine Handelsbrache“, betonte Terrey. Ohne ein schlüssiges Folgekonzept könne er den Plänen nicht zustimmen.

Dass die Pläne des Investors noch einer Überarbeitung bedürfen, war auch für weitere Politiker klar. „Wir müssen das Vorhaben jedoch erst einmal im Grundsatz beschließen. Es ist aber richtig, dass das Ganze noch überplant werden muss“, stimmte Axel Graßmann (SPD) zu. Die Verlegung des Aldi-Marktes begrüße er jedoch.

Niels Hansen (BWG) merkte an, dass es die Gemeinde vermutlich nicht allen recht machen könne. „Es gibt zahlreiche Argumente dafür und einige dagegen. Dem einen tun wir mit unserer Entscheidung weh, den anderen lassen wir besser dastehen.“ Durch die Verlegung und die damit verbundene Vergrößerung und Neuerung würde jedoch auch der Aldi-Markt als Nahversorger attraktiver für die Bönningstedter. Laut Ebens vergibt Bönningstedt mit diesem Vorhaben die Chance, das Bahnhofsumfeld nachhaltig zu verbessern. „Wir müssen uns genau überlegen, was Bönningstedt eigentlich braucht“, so Ebens.

Während der letzten Sitzung der Gemeindevertreter in diesem Jahr sprachen die Politiker auch über die Pläne zur Erweiterung des bestehenden Rewe-Marktes am Marktplatz. Der Investor, die Grundstücksgesellschaft Am Markt, legte bereits während des jüngsten Ausschusses für Bauwesen und Umweltschutz einen Antrag vor, die als Mischgebiet ausgewiesene Fläche zum Kerngebiet zu ändern. Dem stimmten nach den Ausschussmitgliedern nun auch die Gemeindevertreter einstimmig zu. Der Rewe-Markt soll eine maximale Verkaufsfläche von 1400 Quadratmetern erhalten.