Digitale Impulse für Unternehmen

Am 1. Juni steht die Veranstaltung Elmshorn-Digital auf dem Programm. Organisator Sebastian Karger (Foto) stellt im Interview das Konzept vor.

von bassh

24. April 2018, 16:00 Uhr

Frage: Was verbirgt sich hinter Elmshorn-Digital?

Sebastian Karger: Die Elmshorn-Digital ist eine Veranstaltung rund um das Thema Digitalisierung für Unternehmen. Unterschiedliche Speaker präsentieren, was Digitalisierung ausmacht und berichten über Chancen und Risiken. Ergänzend präsentieren Aussteller digitale Produkte und Lösungen für Unternehmen. Ob Klein- und Mittelstand oder Großunternehmen, ob Marketing-Verantwortlicher oder Geschäftsführer, ob Einsteiger oder Digital-Native, die Elmshorn-Digital bietet einen breiten Einblick in die Themen der Digitalisierung, erlaubt einen Deep-Dive in einzelne Bereiche und bietet ein Netzwerk für Unternehmen für die Digitalisierung.



Wie kamen Sie auf die Idee zu der Veranstaltung?

Um eine Marktstellung zu halten oder auszubauen, kommt kein Unternehmen an der Digitalisierung vorbei. Und jedes Unternehmen

hat Digitalisierungspotenzial. Doch längst nicht alle am Markt etablierten Unternehmen verfügen über eine valide Digitalisierungsstrategie oder die entsprechenden Ressourcen zur Umsetzung dieser. Wir wollen zeigen, dass Digitalisierung mehr ist, als nur eine moderne Website oder ähnliches zu haben. Das wollen wir im Rahmen dieser Veranstaltung zeigen und so ist auch die Idee zu dieser Veranstaltung entstanden.



Wie lange dauerte die Planungsphase?

Von der Idee, über die Terminfindung bis zur Veranstaltung dauerte es schon rund ein Dreiviertel Jahr bis ein Jahr, wobei die Terminfindung die größte Herausforderung war. Es wurde also nicht ein Jahr lang geplant.



Sie haben die Veranstaltung Elmshorn-Digital organisiert. Was erwartet die Besucher?

Die Besucher erwartet ein Programm mit interessanten Impulsen und Denkanstößen sowie ein breites Spektrum an Themen im Bezug auf die Digitalisierung. Von Digital-Strategien, über digitale Geschäftsmodelle bis hin zu digitalen Produkten werden wir über unterschiedliche Themen sprechen. Um das ganze aufzulockern, werden es Kurzvorträge sein, gefolgt von anschließenden kurzweiligen Diskussionsrunden, aber auch konkrete Anwendungsfälle werden beleuchtet. Parallel gibt es ein Ausstellungsprogramm wo man sich unter anderem über das vernetzte Auto und Car-Commerce informieren kann und es auch einfach mal ausprobieren kann.



Warum sollte man die Veranstaltung besuchen?

Wir wollen neue Gedanken und neue Ideen ermöglichen. Und das interessante Speaker- und Ausstellerprogramm bietet daher für jede Branche und jeden digitalen Reifegrad einen Mehrwert.

Ist die Teilnahme an der Veranstaltung kostenpflichtig?

Die Veranstaltung ist für alle Teilnehmer kostenfrei.

Was bietet die Veranstaltung für Laien beziehungsweise Bevölkerung, oder ist dies nur ein Branchentreff?

Die Veranstaltung richtet sich an Unternehmen und deren Mitarbeiter. Es ist kein Branchentreff, denn Digitalisierung betrifft gleichermaßen alle Unternehmen und deshalb richtet sich Elmshorn-Digital an alle Branchen. Es gibt Unternehmen die bereits weiter vorangeschritten sind in der Digitalisierung, aber auch viele, die noch am Anfang stehen. Wir versuchen alle gleichermaßen abzuholen und ein Stück weit aufzuklären und Impulse zu setzen.



Wieviele Menschen arbeiten am Projekt?

Das Organisationsteam besteht aus sechs Mitgliedern.