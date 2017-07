Region Pinneberg in Kürze : +++ Digitalaufrüstung in Bücherei in Ellerau +++ Brandstiftung in Elmshorn +++ Klimaschutz in Hemdingen +++

vergrößern 1 von 1 Foto: Marc Tirl/dpa (Symbolfoto) 1 von 1

Ellerau Die Gemeinde Ellerau rüstet die Bücherei auf: Die Kabel liegen bereits, die Hotspots folgen zeitnah, und dann gibt es endlich WLAN in den Räumen der Ausleihe. Außerdem werden die Rechner der Mitarbeiter mit einer neuen Software ausgestattet. Damit ist die Gemeindebücherei dann technisch auf dem neuesten Stand.

Schenefeld Mit Ernst-Dieter Rossmann (SPD), dem Bundestagsabgeordneten und Direktkandidaten für den Kreis Pinneberg, steht der SPD-Ortsverein am Donnerstag, 13. Juli, ab zehn Uhr mit einem Kommunikationsstand auf dem Marktplatz am Rathaus, Holstenplatz 3-5, um mit den den Bürgern Schenefelds ins Gespräch zu kommen. Dazu Gerhard Manthei, SPD-Voritzender Schenefeld: „Wir sind in gehobener Kampfesstimmung, um einen anspruchsvollen Wahlkampf im Zeichen von sozialer Gerechtigkeit zu führen. Wir wollen auf dem Fundament der Demokratie ein Haus des Friedens und der Gerechtigkeit, kreativ gemeinsam bauen.“

Elmshorn Es war Brandstiftung. Das Feuer in der Außenstelle der Anne-Frank-Schule in der Langelohe wurde vorsätzlich gelegt. Das bestätigte die Pressestelle der Polizei auf Anfrage der Elmshorner Nachrichten. Die Ermittlungen der Kripo laufen weiter. Unter Tatverdacht steht ein Kind. Wie berichtet, war der Brand am vergangenen Donnerstag in der Jungentoilette der Schule ausgebrochen. Der Papierspender war angezündet worden. Es kam zu einer starken Rauchentwicklung und einer gesundheitsgefährdenden Verrußung von Wänden und Decken.

Hemdingen Wie können Schüler in ihrer Schule das Klima schützen? Mit dieser Frage haben sich gestern Grundschüler der vierten Klassen in Hemdingen beschäftigt. Ob die Heizung herunter zu drehen oder Stoßlüften – das seien Wege, in Klassenräumen Energie zu sparen, berichtete Claudia Röhr, verantwortlich für Kommunikation und Marketing bei der Firma Naturwind.

Tornesch Die Sanierung der DRK-Kindertagesstätte an der Friedlandstraße erfolgt im laufenden Betrieb. Begonnen wurde mit dem Anbau einer Bewegungshalle, um Ausweichmöglichkeiten bei der Sanierung des Altbestandes zu haben. Aus Sicherheitsgründen und auch zur Optimierung der Erstellungszeit erfolgen die Dacharbeiten allerdings nicht im laufenden Betrieb. Es ist daher vorgesehen, dass die Kinder in den Sommerferien in geeigneten Räumen an der benachbarten Klaus-Groth-Schule betreut werden. Die Abstimmungsgespräche und ein Ortstermin mit der Kindergartenaufsicht zur Erteilung einer Übergangserlaubnis haben bereits stattgefunden.

Wedel Anlässlich des Straßenfestes in der Bekstraße am Sonnabend, 15. Juli, wird die Straße zwischen der Schulauer Straße und dem Kindergarten der Lebenshilfe in der Bekstraße 27 in der Zeit von 10 bis 18 Uhr voll gesperrt. Das teilte die Verwaltung gestern mit. Die Umleitungsstrecke verläuft über den Schloßkamp und die ABC-Straße, in der Gegenrichtung in umgekehrter Folge. Das Fest selbst beginnt um 12 Uhr. Das Ende ist für 16 Uhr anvisiert.

Pinneberg Die Polizei hat am Sonnabendmorgen auf dem Parkplatz des Kleingartengeländes Hasenmoor ein abgebranntes Fahrzeug registriert, wie sie gestern mitteilte. Demnach habe eine Passantin den ausgebrannten Opel Agila gemeldet. Laut Polizei wurde durch das Feuer auch ein daneben geparkter Hyundai beschädigt. Wann es ausbracht ist bislang noch unklar. Der Opel sei allerdings am Freitagnachmittag gegen 16.30 Uhr auf dem Parkplatz abgestellt worden. Die Polizei hat den Wagen zur Klärung der Brandursache beschlagnahmt. Den Gesamtschaden schätzen die Beamten auf etwa 5000 Euro. Sie suchen nun Zeugen: Wer etwas beobachtet oder Hinweise zu dem oder den Tätern geben kann, wird gebeten, sich unter Telefon 04101-2020 zu melden.

Hamburg /Schleswig-Holstein Im umkämpften Hamburger Radiomarkt hat es in der Spitze deutliche Veränderungen gegeben. Nach der jüngsten Media-Analyse legten die beiden öffentlich-rechtlichen Programm NDR 90,3 und NDR 2 beim Marktanteil kräftig zu, wie aus den am Dienstag von der Medienanstalt Hamburg/Schleswig-Holstein veröffentlichten Daten (ma 2017 II) hervorgeht. Der private Sender Radio Hamburg büßte dagegen Anteile ein. Im Radiomarkt in Schleswig-Holstein hingegen hat der private Hörfunksender R.SH seine Spitzenposition ausgebaut. Allerdings haben auch die beiden öffentlich-rechtlichen Programme NDR 1 Welle Nord und NDR 2 ihre zweistelligen Marktanteile gesteigert.

erstellt am 12.Jul.2017 | 06:00 Uhr