Region Pinneberg in Kürze : +++ Digital-Offensive an Rosenstadtschule +++ Schenefeld: Kritik an Stadtwerken +++ HSV: Kühne bereit für Kooperationen

Unfälle, Feuer, Politik, Veranstaltungen, Vereinsleben und Nachrichten im Kreis Pinneberg – hier fasst shz.de zusammen, was heute wichtig ist.

von shz.de

13. Dezember 2018, 06:00 Uhr

Uetersen An der Rosenstadtschule, Uetersens Gemeinschaftsschule, bereitet man sich auf diesen Paradigmenwechsel hin zum papier- und kreidelosen Klassenzimmer vor. Derzeit zieht Norbert Renken, Mitglied der Schulleitung und an der Rosenstadtschule für die Orientierungsstufe zuständig, mit 15 Tablets, die sich in einem Koffer des Kreismedienzentrums befinden, durch alle Klassen. Er gestaltet damit Unterrichtseinheiten, die schon bald alternativlos sein könnten.

Schenefeld Kritik an der Planung für eigene Stadtwerke: Nach wie vor gibt es nur eine knappe Mehrheit für die Gründung von Stadtwerken in Schenefeld. Dennoch gab der Hauptausschuss grünes Licht. Die Ratsversammlung heute Abend hat aber das letzte Wort. CDU, OfS und BfB stimmten dagegen, Grüne und SPD dafür.

Hamburg Investor Klaus-Michael Kühne ist mit der sportlichen Entwicklung des Zweitliga-Spitzenreiters Hamburger SV zufrieden und weiter zur Zusammenarbeit mit der Clubspitze bereit. „Bei Erfordernis oder nach Wunsch wird kommuniziert. Soweit ich es beurteilen kann, ist die Vereinsführung intakt“, sagte der 81 Jahre alte Milliardär dem Magazin „Sportbild“.

Pinneberg Die Feuerwehr ist am Mittwoch gegen 19:10 Uhr zu einem Kellerbrand in einem Mehrfamilienwohnhaus an der Dingstätte ausgerückt. In zwei Räumen standen zahlreiche Säcke mit Kleidung in Flammen. Knapp 30 Minuten nach der Alarmierung war das Feuer gelöscht. Die Bewohner konnten in ihren Wohnungen bleiben, es wurde keine Person verletzt. Laut Pressestelle der Polizei Bad Segeberg beträgt die Schadenssumme 50.000 Euro. Die Kriminalpolizei geht derzeit von Brandstifung aus.

Wedel Der Deutsche Rekordmeister Bayern München und der aktuelle Tabellenführer Borussia Dortmund kicken am Wochenende in Wedel. Allerdings nicht die Starensembles der Bundesliga, sondern die Nachwuchsspieler aus der C-Jugend (zwölf bis 14 Jahre). „Ich kriege echt Gänsehaut“, sagt Andre Kordts, Trainer der C-Jugend des Wedeler TSV, über das Starterfeld beim 8. Wichtel-Cup. Am Sonnabend kommen zudem die Nachwuchsteams aus Leipzig, von Hertha und Union Berlin und Kicker aus Stetin nach Wedel.

Quickborn Die Stadt Quickborn hat die Maßnahmen zur Aufwertung von Grünflächen in diesem Jahr fortgesetzt und damit die Zahl der qualitativ hochwertigen Grün- und Waldflächen nach Angaben des städtischen Landschaftsplaners Christian Groß weiter ausgebaut. Damit bleibe die Natur ein bestimmendes Standortmerkmal für die Stadt, sagte er.

Schleswig-Holstein Die ehemalige Marinekaserne in Glückstadt (Kreis Steinburg) soll die Abschiebehaftanstalt für Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg werden, 60 Plätze sind geplant. Das Konzept: Normales Leben und Wohnen minus Freiheit. Der Gesetzentwurf liegt vor, jetzt hat die Regionalgruppe Justizvollzug der Gewerkschaft der Polizei (GdP) ihre Stellungnahme dazu abgegeben. Die Kritik an dem Entwurf ist in nahezu jeder Zeile zu spüren.