Diesmal wird es ein Dreikampf

An der Dörferolympiade nimmt am 15. Juni außer Borstel-Hohenraden und Kummerfeld erstmals auch Prisdorf teil

von Bernd Amsberg

07. Mai 2019, 16:23 Uhr

Borstel-Hohenraden / Kummerfeld / Prisdorf | Es war Spaß und sportliche Betätigung für zwei Dörfer: Die von der Freien Wählergemeinschaft Borstel-Hohenraden (FWG BoHo) veranstaltete Dorfolympiade. Die wird es auch in diesem Jahr wieder geben. Doch aus dem Zweikampf wird ein Dörfer-Dreikampf: Erstmals ist auch Prisdorf mit von der Partie. Gespielt und gekämpft wird im Juni. Der Anmeldeschluss ist allerdings schon Ende dieser Woche.

Bereits zum vierten Mal findet kurz vor den Sommerferien das Spaß-Kräftemessen zwischen den benachbarten Dörfern statt. „Diesmal wird aus dem Duell eine Triade, denn neben dem Gastgeber und Titelverteidiger Borstel-Hohenraden sind die Gemeinde Kummerfeld – die 2016 den ersten Olympiatitel gewann – und diesmal erstmalig auch die Gemeinde Prisdorf mit dabei“, so Nicole Schreiter von der Wählergemeinschaft.

„Damit kommen wir dem Ziel immer näher, ein festes interkommunales Event aus Mitgliedsgemeinden des Amtes Pinnau zu etablieren“, sagt sie.

Die Wettkämpfe starten am Sonnabend, 15. Juni. Und zwar, wie in den Jahren zuvor, unabhängig von Wind und Wetter auf dem Sportplatz in Borstel-Hohenraden, Quickborner Straße 99. Die Dörferolympiade beginnt um 15 Uhr und endet voraussichtlich gegen 18.30 Uhr mit der Siegerehrung. Es werden diesmal drei Teams mit je fünf Spielern für jedes Dorf antreten, um sich erneut miteinander zu messen.

Das Organisationsteam hat wieder vier Spiele ausgewählt, die, so die Organisatoren, noch „streng geheim“ sind, sodass es keine Vorteile für bisherige Teilnehmer geben wird. Die Spiele und die Spielregeln werden wieder erst direkt vor dem Wettkampf bekannt gegeben. In den vergangenen Jahren mussten sich die Teilnehmer unter anderem im Wettrutschen auf einer Schmierseifenbahn, Heuballen-Stapeln oder Lkw-Ziehen messen.

„Gefragt sind erneut Schnelligkeit, Geschicklichkeit, taktisches Verständnis, Teamgeist und natürlich viel Spaß“, sagt Schreiter. Denn unabhängig vom Gewinn des Pokals stehe natürlich eben dieser Spaß für Teilnehmer und Zuschauer im Vordergrund.

Damit die Veranstaltung als bunter Nachmittag für Jung und Alt erfolgreich sei, könnten alle Interessierten und natürlich auch die Kinder nach den Wettkämpfen wieder die gemieteten Spielgeräte ausprobieren. Für Essen und Trinken ist gesorgt. Es gibt Kaffee und Kuchen, alkoholische und nichtalkoholische Kaltgetränke sowie leckeres Grillgut. Die Veranstalter hoffen, dass das Wetter auch in diesem Jahr wieder mitspielt.

Die Anmeldung hat begonnen. Potenzielle Teilnehmer können sich unter folgender E-Mail unter Angabe des Dorfes, für das sie starten wollen, anmelden: olympiade@fwg-boho.de

Jedes Team hat fünf Mitglieder. Anmeldungen sind nur als Team möglich. Danach gibt es eine Eingangsbestätigung mit weiteren Infos wie zum Beispiels zur Teilnehmergebühr und dem weiteren Ablauf. Sollte das jeweilige Dorf bereits drei Teams haben, geht’s auf die Warteliste. Weitere Informationen gibt es auf der Homepage der Wählergemeinschaft. Anmeldeschluss ist Sonntag, 12. Mai.

www.fwg-boho.de





www.fwg-boho.de