Gewinn-Sommer : Dieses Mal gibt es ein Fahrrad zu gewinnen

In der sechsten Woche unseres Gewinnspiels verlosen wir ein Trekkingbike im Gesamtwert von 1000 Euro.

von moh

05. August 2019, 14:00 Uhr

Kreis Pinneberg | Die Natur genießen und dabei auch noch etwas für die Gesundheit tun – das ist während einer Fahrradtour möglich. Und wenn dann auch noch ein neues Fahrrad zur Verfügung steht, bringt es noch mehr Spaß. In der sechsten Runde des Gewinn-Sommers unserer Zeitung gibt es ein Trekkingbike von Corratec im Wert von 799 Euro zu gewinnen.

Das Fahrradhaus Schawo, Kuhlenweg 1-3 in Tornesch, stellt dieses zur Verfügung. Und das ist noch nicht alles. Anbauteile wie Beleuchtungsset, Hinterbauständer, Glocke und eine hochwertige Gepäcktasche von Ortlieb vervollständigen unseren Wochenpreis, der insgesamt einen Wert von 1008 Euro hat.

Spielregeln und Teilnahme



An den Wochenenden in den Sommerferien starten wir jeweils die Verlosung eines attraktiven Wochenpreises. Immer bis zum folgenden Freitag haben alle Leserinnen und Leser Gelegenheit, an dem Gewinnspiel teilzunehmen. Um die Chance auf einen der Gewinne zu erhalten, muss die Rätselfrage richtig beantwortet werden.

Die Teilnahme ist ganz einfach: Die Antworten können sowohl per Telefon als auch online eingereicht werden. Wer per Telefon teilnehmen möchte, ruft unter (01378) 407761 (Telemedia Interactive GmbH; pro Anruf 50 Cent aus dem deutschen Festnetz, Mobilfunk teurer. Datenschutzinformation unter: datenschutz.tmia.de) an und nennt die Lösung sowie seinen Namen und seine Telefonnummer. Online ist die Teilnahme unter shz.de/gewinnsommer möglich. Die Rätselfragen können jeweils bis 23.59 Uhr am darauffolgenden Freitag beantwortet werden. Die Gewinner werden benachrichtigt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.



In Wedel steht das Geburtshaus von...

A Udo Lindenberg

B Ernst Barlach

C Franz Beckenbauer

Als Nächstes verlosen wir eine Speiselounge für den Gartenbereich im Wert von 1499 Euro von Möbel Schulenburg in Halstenbek.