Dieser „Papa“ wird nicht mehr gebraucht

20. Oktober 2019, 12:00 Uhr

Kyriakos Papadopoulos hat dem HSV nichts mehr zu geben. Deshalb ist seine Verbannung in die U21 die richtige Entscheidung. Der Grieche spielt sportlich keine Rolle mehr und lag vor seiner Versetzung in die zweite Mannschaft im Innenverteidiger-Ranking hinter Rick van Drongelen, Gideon Jung, Timo Letschert, Ewerton und Jonas David. Mehr als ein Platz auf der Bank wäre für „Papa“ nicht drin gewesen - wenn überhaupt.

Da macht es Sinn, schon jetzt den Schlussstrich zu ziehen. Denn beim stolzen Griechen klaffen Anspruch und Wirklichkeit weit auseinander. Aufgrund seiner zahlreichen Verletzungen ist Papadopoulos den Anforderungen im Profigeschäft nicht mehr gewachsen und vor allem aufgrund seiner Tempodefizite ein permanentes Sicherheitsrisiko. Das sieht der Grieche selbst vermutlich etwas anders. Seine fehlende Selbstreflektion sorgte schon mehrmals für Unruhe. Die Zurückstufung erspart dem HSV nun weitere Störfeuer. Da er ohnehin nicht gebraucht wird, würde es keinen Sinn machen, einen potenziellen Unruheherd mit durchzuschleppen.

Zumal „Papa“ wohl auch aufgrund seiner Ausmusterung bereit ist, den Ex-Dino schon im Winter zu verlassen. Dadurch würden die Hamburger einen Teil seines üppigen Salärs einsparen. Eine Ablösesumme werden die Hanseaten für den Innenverteidiger nicht mehr kassieren. Das liegt aber nicht an der Versetzung in die U21. Würde es einen Markt für den Griechen geben, hätten die Hamburger ihn schon im Sommer verkauft. Sie können froh sein, wenn sich ein Verein findet, der sein Gehalt bezahlt. Angesichts der Verletzungshistorie des Griechen ist den meisten Klubs selbst ein geschenkter „Papa“ noch zu teuer. So läuft es wohl auf eine Vertragsauflösung hinaus, die Papadopoulos mit einer Abfindung versüßt wird.