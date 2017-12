Anstoss – Die HSV-Kolumne : Dieser „Papa“ ist wirklich der Beste

vergrößern 1 von 1 Foto: PT 1 von 1

von Lars Zimmermann

erstellt am 02.Dez.2017 | 18:56 Uhr

Hamburg | Schön anzusehen war es nicht. Aber darum ging es auch nicht. Für den HSV war in Freiburg wichtig, einen Konkurrenten im Abstiegskampf auf Distanz zu halten. Das ist gelungen – bei den auswärtsschwachen Hamburgern alles andere als eine Selbstverständlichkeit. Dazu blieb der Dino zum zweiten Mal in Folge ohne Gegentreffer. Auch ein Erfolg, der vor einigen Wochen unmöglich schien.

Das 0:0 in Freiburg zeigte, dass Trainer Markus Gisdol die Mannschaft stabilisiert hat. Nun haben die Hamburger die große Chance, bis zum Jahresende einen riesigen Schritt Richtung Klassenerhalt zu machen. Schließlich stehen jetzt zwei Heimspiele gegen schlagbare Gegner auf dem Programm.

Wenn der Dino die Partien gegen Wolfsburg und Frankfurt gewinnt, kann die Mannschaft selbst bei einer Niederlage im letzten Hinrundenspiel in Mönchengladbach beruhigt in den Weihnachtsurlaub gehen. Auch dank „Papa“. Kyriakos Papadopoulos war gegen Freiburg wieder einmal Hamburgs bester Spieler. Der Grieche mag nicht der Schnellste sein. Auch der elegante Spielaufbau gehört nicht zu seinen Stärken. Dafür wirft er sich in jeden Ball und reißt mit seinem unbändigen Willen alle mit. „Papa“ ist eben eher Jürgen Kohler als Mats Hummels. Papadopoulos hat sich mit seiner kämpferischen Art in Rekordzeit zu einem der wenigen Führungsspieler der Hamburger entwickelt und ist allein deshalb unverzichtbar.

Den passenden Nebenmann für ihn hat Gisdol noch nicht gefunden. Neben „Papa“ braucht der HSV einen schnellen Spieler mit einem sauberen Passspiel. Der passende Mann könnte Marc-Oliver Kempf vom SC Freiburg sein. Der U21-Europameister hat viel Potenzial und will Freiburg nach der Saison verlassen. Kempf ist zwar enorm verletzungsanfällig. Aber Spieler dieser Qualität bekommt der Dino nur, wenn sie mit Problemen zu kämpfen haben.