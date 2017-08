Seit 18 Jahren : Dieser Barmstedter malt jeden Tag ein Bild

vergrößern 1 von 1 Foto: Helga Pergande 1 von 1

Barmstedt | Seit 18 Jahren sitzt Heinz Rasche (68) jeden Tag an seinem Schreibtisch und malt. „Es ist mehr als ein Hobby, es ist eine Passion“, sagt er. Wenn er nicht den Stift in die Hand nimmt und damit das extra rauhe Aquarellpapier füllt, fehlt ihm etwas. An den Wänden seiner Wohnung hängen Bilder, sie lehnen hintereinander gestellt an Wänden. Sie sind überall. Er kann nur schätzen, wie viele er gemalt hat. „Viele hundert“, sagt er lachend und fischt mit sicherem Griff eins von 1965 aus einem Stapel.

Hat er daran gedacht, seine Werke auszustellen? „Nein, es sind persönliche Dinge“, so Rasche. Die Bilder sind sein optisches Tagebuch. Auf jedem Bild steht ein Satz oder manchmal nur ein Wort von dem, was er an dem betreffenden Tag erlebt hat oder was sich in der Welt ereignete. So hat er zur Eurokrise ein Bild gemalt, auf einem anderen steht unten in der Ecke „Klassentreffen der Alten“. Mit Bleistift malt er seine Motive vor, die danach Farben erhalten. „Die Ideen entwickeln sich beim Malen“, so Rasche. Auf dem Papier entstehen Ornamente, Fantasiegebilde, dazwischen ein dreieckiges Auge, Schlangen und immer wieder Fische und Pfauenfedern. Auch schreiend geöffnete Münder tauchen auf. Gesichter lugen zwischen ornamenthaften Malereien hervor. Filigrane Einzelgebilde berühren sich nicht, setzen sich aber harmonisch zu einem Gesamtbild zusammen. Viele Symboliken lassen sich erkennen.

Mit Farben geht Rasche mehr oder weniger sparsam um. Es gibt Bilder, die bunt, lebendig und lebhaft leuchten und keinen Zentimeter Papier frei lassen. Andere heben farblich verhalten die einzelnen Figuren auf dem Blatt hervor. Die harmonische Farbgestaltung auf den Bildern ist präsent.

Rasches grafische Ausbildung ist auf vielen Bildern zu erkennen. Er war auch auf anderen Gebieten künstlerisch tätig. Er hat Porzellan bemalt und zwar ein komplettes Service samt Saucière und Suppenterrine. Das Geschirr steht nicht nur im Schrank, es wird auch benutzt. Weiter hat er fantasievolle Tonfiguren geformt und ihnen einen farblichen Anstrich gegeben. Weibliche Figuren wirken wie Fruchtbarkeitssymbole oder Totems. Damit hat er aber aufgehört, weil einfach kein Platz mehr für die Darstellung der mehreren 100 Figuren im Haus war.

Malen durchzieht sein Leben. Als Kind malte er viel und besuchte 1968 eine private Kunstschule in Hamburg. „Ich hatte nicht damit gerechnet, dort angenommen zu werden“, so Rasche. Danach ging er acht Semester zur Fachschule für Werbegrafik. Telefonisch bewarb er sich bei einer Firma, die einen Grafikdesigner suchte. Noch am Telefon erhielt er die Stelle und wurde dann Werbeleiter. 26 Jahre lang übte er diese Stelle aus. Und als Rentner ist die Kunst seine vertraute Partnerin. „Ich muss nicht von der Kunst leben, ich lebe für die Kunst.“

von Helga Pergande

erstellt am 07.Aug.2017 | 16:00 Uhr