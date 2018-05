+++ Dieselverbot in HH vielleicht schon im Mai +++ Busunfall in Elmshorn +++ Schenefelder Schule mit großen Mängeln +++

Unfälle, Feuer, Politik, Veranstaltungen, Vereinsleben und Nachrichten im Kreis Pinneberg – hier fasst shz.de zusammen, was heute wichtig ist.

von shz.de

19. Mai 2018, 06:00 Uhr

Hamburg Noch in diesem Monat können in Hamburg die bundesweit ersten Fahrverbote für ältere Diesel-Fahrzeuge in Kraft treten. Die Vorbereitungen für zwei Straßenabschnitte im Stadtteil Altona-Nord dazu laufen. Seit Dienstag wurden 55 Umleitungs- und 49 Verbotsschilder an den betroffenen Abschnitten angebracht. Aus der schriftlichen Begründung des Bundesverwaltungsgerichts geht hervor, dass Städte im Kampf gegen schmutzige Luft einzelne Straßen für ältere Diesel sperren dürfen – Fahrverbote für größere Innenstadtbereiche sind demnach aber nicht so leicht möglich. Das Gericht hatte Verbote vor knapp drei Monaten schon grundsätzlich für zulässig erklärt. Nun erläuterten sie ihre Anforderung an die Verhältnismäßigkeit von Beschränkungen.

Elmshorn Bei einem Verkehrsunfall wurden gestern in Elmshorn zwei Personen leicht verletzt – darunter ein zwölf Jahre altes Mädchen. Laut Polizei überquerte das Kind um 13.22 Uhr mit ihrem Rad den Zebrastreifen an der Köllner Chaussee. Dabei wurde es von einem Linienbus erfasst. Der Fahrer hatte gedacht, dass das Mädchen anhält. Durch den Bremsvorgang wurde eine 35 Jahre alte Frau im Bus verletzt. Beide kamen ins Krankenhaus.

Schenefeld Während der jüngsten Sitzung des Schenefelder Ausschusses für Bauen und Feuerwehr äußerten Vertreter des Schulelternbeirates, Schüler und die Schulleitung ihre Sorgen um den Zustand des Schulzentrums. Sie gründeten den Arbeitskreis „Schulgebäude des Schulzentrums Schenefeld“ und erstellten ein Positionspapier. Unter anderem fordern sie, umgehend ein Brandschutzgutachten einzuholen.

Quickborn Der Gemeindewahlausschuss der Stadt Quickborn hat das Wahlergebnis am Donnerstag bestätigt. Damit bleibt die CDU mit 14 Sitzen in der neuen Wahlperiode stärkste Fraktion. Wegen der Überhangmandate kommen alle Parteien auf mehr Sitze als die prozentuale Stimmenverteilung nahelegt. Das bedeutet, dass die Ratsversammlung in der neuen Wahlperiode mit 38 Sitzen größer wird als jemals zuvor.

Wedel Auf Initiative der Wedeler Grünen wird das Gutachten zum Elbschlick im Strandbad erweitert. Verwaltung und die Fraktionsmitglieder einigten sich auf die als notwendig erachteten Parameter einer neuen Untersuchung. Der Sand soll in mehreren Schichttiefen analysiert werden. Petra Kärgel, Grünen-Spitzenkandidatin bei der Kommunalwahl, hatte am ersten Gutachten Kritik geäußert. Es sei nicht auf elbtypische Problemstoffe getestet worden.

Pinneberg Der Mietvertrag soll bald unterschrieben werden: Das Kaufhaus Woolworth übernimmt die ehemaligen Räumlichkeiten von Elanza. Das bestätigte gestern die Woolworth-Unternehmenskommunikation auf Anfrage. Wenn es keine Verzögerungen gebe, soll die Eröffnung im dritten Quartal dieses Jahres sein. „Woolworth wird Kunden aus Stadt und Umland in die City ziehen“, sagt Wirtschaftsförderer Stefan Krappa.