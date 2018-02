An dieser Stelle finden Sie jeden Tag eine Umfrage zu einem aktuellen Thema.

von shz.de

19. Februar 2018, 22:00 Uhr

Die Luft in deutschen Städten wird immer schlechter. Die Grenzwerte für Stickstoffoxide werden seit Jahren deutlich überschritten. Aus diesem Grund verhandelt das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig am Donnerstag über ein Diesel-Fahrverbot in Ballungsräumen.