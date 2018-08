Gewinn-Sommer : Diese Woche geht es um einen 500-Euro-Reisegutschein

In der fünften Woche unseres Sommergewinnspiels verlosen wir einen Reisegutschein vom Tui Reisecenter in Elmshorn.

von pe

04. August 2018, 00:01 Uhr

Kreis Pinneberg | Sie haben noch einige freie Urlaubstage oder planen bereits Ihre Ferien für das kommende Jahr? Dann ist der aktuelle Preis unseres Gewinn-Sommers genau das Richtige für Sie. In dieser Woche verlosen wir nämlich einen Reisegutschein im Wert von 500 Euro. Dieser attraktive Preis wird vom Tui Reisecenter in Elmshorn, Holstenstraße 10, zur Verfügung gestellt. Soll es in die Ferne gehen oder lieber an Nord- und Ostsee? Die Reiseberaterinnen im Tui Reisecenter haben jede Menge Ideen und helfen bei der Auswahl des passenden Reiseziels. „Der Gutschein ist zum Beispiel eine perfekte Anzahlung für die geplante Traumreise, der Grundstock für einen Städtetripp oder vielleicht für einen spontanen Kurzurlaub“, sagt Büroleiterin Sandra Siebrasse.

Spielregeln und Teilnahme

An den sieben Wochenenden in den Sommerferien startet unsere Zeitung jeweils die Verlosung eines attraktiven Wochenpreises. Immer bis zum darauffolgenden Freitag haben alle Leserinnen und Leser Gelegenheit, an dem Gewinnspiel teilzunehmen. Um die Chance auf einen der Gewinne zu erhalten, muss die jeweilige Rätselfrage richtig beantwortet werden. Die Teilnahme ist ganz einfach. Die Antworten können sowohl per Telefon als auch online eingereicht werden. Wer per Telefon teilnehmen möchte, ruft unter (01378) 407761 (Telemedia Interactive GmbH; pro Anruf 50 Cent aus dem deutschen Festnetz, Mobilfunk teurer. Datenschutzinformation unter: datenschutz.tmia.de) an und nennt die Lösung sowie seinen Namen und seine Telefonnummer. Auch online ist die Teilnahme bequem möglich: Einfach auf shz.de/gewinnsommer klicken und mitmachen. Die Rätselfragen können jeweils bis 23.59 Uhr am darauffolgenden Freitag beantwortet werden. Die Gewinner werden benachrichtigt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Wie heißt die Stifterin des ehemaligen Krankenhauses in Uetersen?

A Andrea Hansen

B Cäcilie Bleeker

C Anna Sievers

Als Nächstes verlosen wir 2x2018 Kilowattstunden Strom von den Stadtwerken Elmshorn.