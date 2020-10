Diese Teilnahme rettet Leben

Im Notfall zählt jede Minute wenn die Erste Hilfe angewandt wird: Wir haben mitgemacht beim DRK Pinneberg

Avatar_shz von shz.de

25. Oktober 2020, 19:55 Uhr

PINNEBERG/RELLINGEN | Es ist Mittwochnachmittag im Schulungsraum des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) im Oberen Ehmschen in Rellingen an der Grenze zu Pinneberg. Zehn Frauen und Männer im Alter von 17 bis 50 Jahren sitzen seit den Morgenstunden abstandsgerecht im Stuhlkreis. Ein bisschen wie in der Schule fragt, motiviert und fordert Ausbilder Olde Ruge sie auf, sich aktiv zu beteiligen, sich mit eigenen Ideen und Kenntnissen einzubringen.

Es herrscht eine angenehme Atmosphäre. Man agiert auf Augenhöhe und mit viel Spaß. Das merkt man sofort. Man duzt sich, es gibt keine Berührungsängste und auch das haben die Teilnehmer bereits nach den ersten Minuten bemerkt: Ruge vermittelt eine überaus praxisnahe Erste Hilfe mit einer großen Portion Pragmatismus. Sei es, wenn es darum geht, unterkühlte Kinder im Freibad unkompliziert und schnell wieder aufzuwärmen – zum Beispiel mit einer Portion heißer Pommes – oder beim Griff zur Zwiebel bei Wespenstichen. Es gilt das Motto: Erlaubt ist, was hilft. Wer allerdings glaubt, es handle sich bei den Notfall-Tipps nur um Omas Hausmittelchen, der hat weit gefehlt. Denn hinter dem Aufruf, den Nachwuchs mit Fastfood zu besänftigen, steckt medizinische Methode, die auch manch Kursteilnehmer überrascht: So solle ein unterkühltes Kind zwar sehr wohl von seinem nassen Badezeug befreit und in warme, trockene Sachen gepackt werden, eine heiße Dusche wäre jedoch die falsche Methode, da sie auf der unterkühlten Haut eher zu Schmerzen führt. Deshalb rät der Fachmann, den unterkühlten Menschen langsam wieder von innen zu erwärmen, also mit warmen Getränken und Speisen. Je leckerer für den Hilfebedürftigen, umso leichter und hilfreicher in seiner Notlage. Ausbilder Ruge weiß, wovon er spricht.

Seit mehr als 15 Jahren leistet der ehemalige Handelsvertreter beim DRK ehrenamtliche Arbeit. In seinem Wohnort Itzehoe ist Ruge Mitglied der Bereitschaft, er gehört zur schnellen Einsatzgruppe und zum Führungsstab im Katastrophenschutz vom Kreis Steinburg. Seit acht Jahren arbeitet Ruge außerdem hauptberuflich als Ausbilder für das komplette Erste-Hilfe-Kursangebot, seit Dezember 2019 im Kreis Pinneberg. Ruge brennt für seine Arbeit. Das ist unschwer zu erkennen. Sein eigener Kommentar dazu: „Es macht mir jeden Tag Spaß. Es gibt für mich nichts Schöneres als Leuten beim Helfen zu helfen.“ Was für den DRK-Ausbilder eine Selbstverständlichkeit, ja sogar Leidenschaft ist, gilt nach dem deutschen Strafgesetzbuch als eine Pflicht, die bei Verletzung sogar mit Freiheitsstrafe geahndet werden kann. Eine gesetzliche Verpflichtung zur Teilnahme an den Erste-Hilfe-Kursen besteht jedoch nur einmalig für Führerschein-Anwärter sowie im zweijährigen Zyklus für alle betrieblichen Ersthelfer und Erzieher in Bildungs- und Betreuungseinrichtungen.

Ruge tue sich nach eigener Aussage mit einer generellen gesetzlichen Pflicht zur Teilnahme oder Auffrischung ohnehin schwer. Er wünsche sich viel mehr, dass Menschen aus eigener Initiative zu ihm kommen, also beispielsweise, wenn sie sich unsicher fühlen beim Thema Helfen. Einige seiner Kurs-Teilnehmer hätten gegen eine gesetzliche Verpflichtung hingegen nichts einzuwenden. Vincent Spitzmann hält eine Auffrischung alle fünf bis sechs Jahre für sinnvoll. Der Projektleiter der Hamburger Messe befindet sich wegen Corona zurzeit in Kurzarbeit und sah in der Wiederholung des Grundkurses eine sinnvolle Ersatzbeschäftigung. Vor 13 Jahren war er genau im selben Raum zu seiner ersten Veranstaltung im Rahmen seiner Führerscheinprüfung. Seitdem habe sich tatsächlich etwas Entscheidendes verändert, wie Spitzmann gegenüber unserer Zeitung erläuterte: „Damals habe ich gelernt, dass der Motorradhelm unter allen Umständen drauf bleiben soll. Heute muss er ab.“ Auch Levke Zupp fände verpflichtende Erste-Hilfe-Kurse gut, am besten schon in der Schule. Die 17-Jährige ist Bufdi (Bundesfreiwilligendienst) bei der Deutschen Lebensrettungsgesellschaft (DLRG) in Wedel, wo sie bereits seit ihrem fünften Lebensjahr Mitglied ist. Sie kannte sich also auch schon vorher mit Erster Hilfe aus. An ihre Schulzeit in der zehnten Klasse erinnert sich Zupp so: „Drei Viertel der Klasse weiß in der Regel nicht, was im Notfall zu tun ist.“ Was Besuche in Kindergärten oder Unterricht in Schulen angeht, ist Ruge wieder in seinem Element. „Die können bei mir den ganzen Rettungswagen auf links drehen. Das räume ich gern anschließend wieder auf“, verspricht der Ausbilder und in seiner humorig klingenden Aussage ist wiederum ein recht pragmatischer Nutzen versteckt. Ein Kind, das die Sanitäter auf diese lockere Art kennengelernt hat, lässt sich in einem späteren eventuellen Notfall entspannt und angstfrei versorgen oder in den Einsatzwagen hineinbekommen. Und vielleicht trage die positive Erfahrung im Kindesalter sogar zu einem empathischen Verhalten gegenüber Helfern als Erwachsene bei.