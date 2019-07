Diese Schranke nervt viele Pendler

Bahnübergang Esingen: Bahn erklärt Schließzeiten und Funktionsweise

von Jan Schönstedt

22. Juli 2019, 17:00 Uhr

Tornesch | Eigentlich sind die Schranken immer unten. Das denken hunderte Pendler, für die der Bahnübergang Esingen zwischen Tornesch und Prisdorf zum Nadelöhr wird. In der Spitze rattern bis zu drei Züge vorbei, bevor sich die Schranken öffnen. Für die Menschen aus Tornesch, Uetersen und den umliegenden Gemeinden ist der direkte Weg zur Autobahn wegen der Sanierung der Landesstraße 110 derzeit versperrt. Die Umleitung führt über den Bahnübergang. Gefühlt dauert es dort eine Ewigkeit. Trügt das Gefühl die Pendler? Und wie funktioniert überhaupt ein Bahnübergang? Unsere Zeitung hat selbst gemessen und bei der Deutschen Bahn nachgefragt.



Schranken ein Drittel des Tages geschlossen





Das Gefühl trügt die Pendler nicht. Fast ein Drittel des Tages sind die Schranken geschlossen. Zwar konnte die Bahn auf unsere Anfrage keine eindeutige Statistik liefern. Aus den genannten Zahlen lässt sich aber ableiten, dass der Bahnübergang etwa 18 Minuten pro Stunde nicht von Autos, Lkw, Fußgängern und Radfahrern überquert werden kann. So teilte eine Bahnsprecherin mit, dass pro Tag etwa 145 Züge den Esinger Übergang passieren. Im Schnitt drei Minuten dauere ein Schließvorgang. Das macht 435 Minuten oder sieben Stunden und 15 Minuten am Tag, an denen die Schranken geschlossen sind.

Allerdings: Zu den Stoßzeiten der Pendler sind viel mehr Züge unterwegs als nachts. Das sorgt morgens und abends für Staus. Wir haben am Freitag zwischen 8 und 10 Uhr den Test gemacht. Das Ergebnis ist für die Pendler erschreckend: In den zwei Stunden war der Übergang 59:40 Minuten geschlossen. 25-mal senkten sich die Schranken. Die längste Pause zwischen zwei Schließungen war sieben Minuten lang – im Schnitt war gerade einmal zwei Minuten geöffnet, bis der nächste Zug kam.



Das sagen die Pendler zur Situation





„Ich schätze, dass ich hier jedes Mal zehn bis 15 Minuten warten muss“, sagte Claudia Fritz, als sie in ihrem Auto vor der Schranke stand. Sie müsse die Wartezeit bei ihrem Weg zur Arbeit einplanen. „Durch den langen Stau kann es vorkommen, dass man auch mal drei Ampelschaltungen warten muss. Mein Mann ist so genervt, dass er den Weg meidet“, berichtete die Frau aus Uetersen. Michael Brandt kennt den Bahnübergang bestens. Er wohnt nebenan. 27 Minuten musste er schon einmal warten, bis die Schranken aufgingen. Er selbst nimmt es aber im Gegensatz zu vielen anderen gelassen. Während der Zeitmessung überquerten immer wieder Autos trotz Rotlichts den Übergang. Ein Lastwagen war so spät dran, dass sein Auflieger mit der Schranke kollidierte und beinahe abriss.

Die Schließung der Schranken in Tornesch erfolgt wie an der Mehrzahl der 900 Übergänge der Deutschen Bahn in Schleswig-Holstein voll automatisch. Wie 520 von ihnen ist auch die Querung in Tornesch technisch gesichert. Das ist vorgeschrieben für Anlagen auf Strecken, auf denen Züge bis zu 160 Stundenkilometer fahren dürfen. Diese sind mindestens mit Lichtzeichen, Lichtzeichen und Schranken oder mit Halb- beziehungsweise signalabhängigen Schranken sowie mit Blinklicht- oder Lichtzeichen ausgestattet. In der Regel – so auch bei dem halb beschrankten Übergang Esingen – handelt es sich um sogenannte zuggesteuerte Bahnübergangssicherungsanlagen. Etwa 1200 Meter vor dem Übergang löst der Zug durch das Befahren des Einschaltabschnitts ein Signal aus, das die Schranken schließt und die Lichtzeichen auf Rot umspringen lässt. Ob die Sicherung erfolgt ist, wird dem Lokführer einen Kilometer vorher durch ein Signal angezeigt. Dieser Vorlauf ist wichtig, um den Zug rechtzeitig abbremsen zu können, falls das Signal ausbleibt. Kurz nach dem Passieren gibt der Zug den Bahnübergang durch das Passieren des Ausschaltabschnitts automatisch wieder frei. Der ganze Vorgang dauert etwa drei Minuten.



Tunnel-Lösung für Prisdorf nicht in Sicht





Besonders Pendler dürften sich in diesen Tagen einen Tunnel wünschen. Pläne dafür gibt es schon lange. 2001 hatten Land, Bahn, Kreis Pinneberg und Stadt Tornesch die Beseitigung des Übergangs an einer der meist befahrenen Bahnstrecken Norddeutschlands in einem Vertrag vereinbart. Der wurde allerdings 2013 vom Verkehrsministerium gekündigt. Und auch heute sieht das Land keinen Grund für einen Tunnel. Diese sind nur auf Strecken vorgesehen, auf denen Züge über 160 Stundenkilometer fahren oder es sehr viel Straßenverkehr gibt.