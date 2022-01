Corona und Unterricht : Diese Quarantäneregeln gelten ab Montag an Schulen im Kreis Pinneberg

Wer engen Kontakt zu einer infizierten Person hatte, muss umgehend zehn Tage in häusliche Quarantäne. Es gibt aber Ausnahmen.

15. Januar 2022, 07:00 Uhr

Mit den Quarantäneregeln war das in den vergangenen Wochen und Monaten so eine Sache. Mal brauchte man als Kontaktperson gar nicht zu Hause bleiben, mal komplette zwei Wochen und mal nur ein paar Tage, wenn man sich freitesten konnte.

Ausnahmen für vollständig geimpfte Personen

Das soll nun vereinfacht werden. Das ist seit dem Bund-Länder-Gipfel klar. An den Schulen in Schleswig-Holstein und somit auch im Kreis Pinneberg gelten ab Montag (17. Januar) neue Regeln. Das hat das Bildungsministerium mitgeteilt.

Dabei gilt: Wer engen Kontakt zu jemandem hatte, der PCR-positiv getestet ist, muss sich sofort eigenständig in häusliche Quarantäne begeben. Die Quarantäne dauert zehn Tage – sofern man sich nicht testet und keine Symptome auftreten.

Die Quarantäne lässt sich allerdings verkürzen. Infizierte können nach sieben, enge Kontaktpersonen schon nach fünf Tagen mit einem negativen PCR- oder Schnelltest wieder raus. Geboosterte, frisch doppelt geimpfte, geimpft und genesene sowie genesene Kontaktpersonen müssen laut Beschluss gar nicht in Quarantäne.

Unmittelbare Sitznachbarn als enge Kontaktpersonen

Nun sind viele Menschen in der Schule unterwegs. Deshalb hat das Bildungs- sowie das Gesundheitsministerium definiert, wer im Fall der Fälle als enge Kontaktperson gilt. In der Schule sind es die unmittelbaren Sitznachbarn. Auch die Lerngruppen, in denen die infizierte Person in den vergangenen drei Tagen war, wird informiert.

Wegen der genannten Regeln müssen die Kontaktpersonen sofort nach Hause. Sofern sie das nicht alleine können, müssen Eltern oder beauftragte Personen sie abholen.

Keine Kontaktpersonen für Lehrer

Für Lehrer gibt es laut Bildungsministerium hingegen keine engen Kontaktpersonen, weil sie durchgehend Masken tragen, ausreichend Abstand in der Regel allenfalls für kurze Zeit nicht eingehalten wird und sie nur für einzelne Stunden in den Klassen sind.

Ziel des Ganzen ist auch, das Gesundheitsamt zu entlasten. Es soll nur in Ausnahmefällen eingreifen, etwa wenn nicht klar ist, ob jemand Kontaktperson ist oder nicht.

Rekordwert bei positiven Tests in Schulen

Seit Wochen steigen die Corona-Zahlen. Das macht sich auch in den Schulen bemerkbar: Allein zwischen dem 10. und 13. Januar gab es 3243 positive PCR-Tests bei Schülern in Schleswig-Holstein. In 182 Fälle waren Lehrkräfte positiv getestet worden.

