Polizei sucht Zeugen : Diebe stehlen Tresor aus Rellinger Postfiliale

Der Safe wurde offenbar aus der Verankerung herausgebrochen und in einem Transporter weggeschafft.

von Felisa Kowalewski

15. August 2019, 15:30 Uhr

Rellingen | Diebe haben in Rellingen aus der Postfiliale in der Hauptstraße einen Tresor gestohlen. Wie die Polizeidirektion Bad Segeberg mitteilt, brachen die Täter in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch, 14. August, dort ein. Demnach hebelten sie die Eingangstür auf. „Mit grober Gewalt brachen sie den rund einen Meter hohen Safe aus der Verankerung und rollten ihn vermutlich mit einem vor Ort befindlichen Briefwagen auf den rückwärtigen Parkplatz der Ladenzeile“, teilt die Polizei mit.

Anschließend wurde der Tresor vermutlich auf dem Parkplatz in ein Fahrzeug gehoben und abtransportiert. Davon gehen aktuell die Ermittler der Kriminalpolizei Pinneberg aus. Wie viel Beute die Diebe gemacht haben, ist bislang noch unklar. In dem Tresor habe sich Bargeld befunden.

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer (04101) 2020 zu melden.

