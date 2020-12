Zeugen gesucht : Diebe stehlen Schmuck in Rellingen: Kripo ermittelt in zwei Fällen

In der Adlerstraße scheiterte ein Einbruch, im Vossmoorweg entkamen die Täter samt Beute.

von Felisa Kowalewski

29. Dezember 2020, 13:15 Uhr

Rellingen | Nachdem bereits mehrere Einbrüche im Vorfeld der und über die Weihnachtsfeiertage im Kreis Pinneberg gemeldet wurden, sucht die Polizei nun auch in Rellingen nach Zeugen zu zwei Vorfällen. Bei erstem blieb es bei einem Einbruchsversuch, beim zweiten entkamen die Täter mit Schmuck.

Versuchter Einbruch in der Adlerstraße

Zwischen Mittwoch (23. Dezember) und Montag (28. Dezember) versuchten demnach Diebe, in ein Reihenhaus in Rellingen-Krupunder in der Adlerstraße – gelegen zwischen Amsel- und Kellerstraße – einzusteigen. Es gelang ihnen jedoch nicht und die Täter flüchteten unverrichteter Dinge und unerkannt.

Schmuck gestohlen im Vossmoorweg

Am Montag (28. Dezember) brachen ebenfalls unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus in Rellingen-Ort im Vossmoorweg – zwischen Theodor-Storm-Straße und Am Schippels – ein. Von dort nahmen sie irgendwann im Zeitraum von 15 bis 18.40 Uhr Schmuck mit.

Die Polizei Rellingen nahm dazu die Strafanzeige auf und veranlasste eine Spurensuche. Zur Schadenshöhe machte die Polizei keine Angaben.

Kripo bittet um Zeugenhinweise

Nun hat die Kriminalinspektion Pinneberg die Ermittlungen übernommen. Sie bittet Zeugen, die in den genannten Zeiträumen in der Nähe der Tatorte verdächtige Personen beobachtet haben, sich zu melden. Die Ermittler sind zu erreichen unter Telefon (04101) 2020.