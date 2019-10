An der Mühlenau in Pinneberg : Diebe stehlen mehrere Autoreifen

Auf einem Parkplatz montierten die Täter insgesamt 15 Sätze ab. Die Polizei sucht jetzt nach Zeugen.

Avatar_shz von Johanna Ulrich

18. Oktober 2019, 15:30 Uhr

Pinneberg | In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag, 16. und 17. Oktober, sind in Pinneberg mehrere Autoreifen gestohlen worden. Auf dem Parkplatz in der Straße An der Mühlenau, gegenüber eines Autohauses, haben Unbekannte insgesamt 15 Sätze abmontiert und anschließend mitgenommen. Die Polizei sucht jetzt nach Zeugen.

Wer diesbezüglich etwas Verdächtiges gesehen hat, wird gebeten sich unter Telefon (04101) 2020 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Blaulichtmonitor

Was ist der Blaulichtmonitor?