Zeugen gesucht : Diebe brechen in Pinneberger Reihenhaus ein

Der Einbruch ereignete sich in der Straße Rehmen. Zum Diebesgut liegen noch keine Erkenntnisse vor.

Sophie Laura Martin

14. Dezember 2020, 15:10 Uhr

Pinneberg | Einbruch in ein Reihenhaus: Am Donnerstag, 10. Dezember, verschafften sich Unbekannte in der Straße Rehmen in Pinneberg zwischen 16.45 und 21.15 Uhr Zutritt zu den Räumlichkeiten. Zu den Tätern können laut der Polizei keine nähren Angaben gemacht werden, ebenso wenig zu den gestohlenen Dingen.

Kripo ermittelt

Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die in dem genannten Zeitraum Beobachtungen zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen gemacht haben. Hinweise nimmt die Pinneberger Kriminalpolizei unter der Rufnummer (04101) 2020 entgegen.