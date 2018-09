Dieb in die Flucht geschlagen

von René Erdbrügger

28. September 2018, 15:18 Uhr

Zwei beherzte Frauen haben einen Handtaschendieb in die Flucht geschlagen: Die Tat ereignete sich nach Angaben der Polizei Pinneberg bereits am 13. September gegen 11.15 Uhr in der

Pinneberger Fußgängerzone. Nach den bisherigen polizeilichen Erkenntnissen hat eine Zeugin

beobachtet, wie eine männliche Person sich in der Straße Dingstätte

einer etwa 70-jährigen Dame verdächtig näherte. Wenig später versuchte der Täter, der Frau ihre Handtasche zu entreißen. Diese wehrte sich und brüllte den Dieb lautstark an, seine Tat zu unterlassen. Als sich im nächsten Moment die genannte

Zeugin einmischte und den Täter auf sein Handeln ansprach, ließ der

Mann umgehend von der Frau ab und entfernte sich in Richtung der Straße Damm. Eine Fahndung der Polizei verlief ohne Erfolg. Der männlichen Täter südeuropäischen Typs soll schwarze, längere Haare haben, etwa 35 bis 40 Jahre alt und etwa

1,70 groß sein. Er soll ein blau/schwarz/grau kariertes Hemd getragen haben. Die Kriminalpolizei Pinneberg sucht nach

Zeugen und bittet insbesondere das Opfer, sich mit der Polizei unter der Telefonnummer (0 41 01) 20 20 in Verbindung zu setzen.