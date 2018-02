Anstoss – Die HSV-Kolumne : Die zweite Liga rückt immer näher

Der HSV unterliegt im Volksparkstadion Bayer 04 Leverkusen mit 1:2. Unser Autor Lars Zimmermann bewertet das Spiel.

von Lars Zimmermann

18. Februar 2018, 10:00 Uhr

Nun hilft nur noch ein Wunder. Bei sechs Punkten Rückstand auf Platz 16 ist der direkte Abstieg kaum noch zu verhindern. Erst recht nicht in dieser Verfassung. Was die Mannschaft gestern ablieferte, war teilweise eine Katastrophe. Erst in der Schlussphase wurde es wenigstens ein wenig besser. Für die Bundesliga ist das einfach zu wenig. Selbst die Fans glauben nicht mehr an die Rettung. Das Volksparkstadion wird von Woche zu Woche leerer.

Auch wenn es weh tut und man doch noch hofft, dass irgendwie die Rettung gelingt: Letztendlich muss jeder eingestehen, dass dieser Abstieg vollkommen verdient ist. Hinter den Kulissen Chaos, auf dem Platz meistens Grusel-Fußball und Unzulänglichkeiten, für die sich so mancher Bezirksligist schämen würde − beim Dino ist in dieser Saison so ziemlich gar nichts bundesligareif. Auch der Trainerwechsel ist wirkungslos verpufft. Sicherlich trifft Bernd Hollerbach die geringste Schuld an der Misere. Allerdings erschließt sich nicht, wieso er selbst in den Heimspielen in der Abwehr konsequent auf eine Fünferkette setzt, obwohl klar ist, dass seiner Mannschaft gerade im Volksparkstadion nur noch Siege helfen und ein glückliches 0:0 nicht weiterhilft. Die Mannschaft hat mit der erneuten Niederlage vermutlich auch dafür gesorgt, dass Bernd Hoffmann auf der heutigen Mitgliederversammlung zum Präsidenten gewählt wird. Es ist kaum zu vermuten, dass Amtsinhaber Jens Meier eine Mehrheit bekommt. Angesichts des derzeitigen Elends wäre es überraschend, wenn die Mitglieder viel Wert auf Kontinuität legen. Dafür ist zu viel schief gelaufen. Ob und welchen Anteil Meier daran hat, dürfte den meisten Stimmberechtigten egal sein.