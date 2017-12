Die Zukunft des schlauen Wohnens

vergrößern 1 von 2 1 von 2

Ich habe die Zukunft gesehen und sie wird smart. Zumindest, was das Wohnen und Arbeiten angeht. Woher ich das weiß? Von den Fachkräften der Einrichtung Smart Technology der Fachhochschule in Wedel. Denn die Hochschule besitzt seit kurzem den sogenannten „Smart Room“. Der gehört zur sogenannten „SmartArea“. Dort haben Studierende die Möglichkeit Prototypen und Projektideen für clevere und nützliche Produkte zu entwickeln, die das Leben einfacher machen sollen.

„Ambient Assisted Living“ nennt sich das. Doch was heißt das überhaupt – Kühlschränke, die einem die Nachrichten vorlesen? Wie nützlich sind diese smarten Produkte überhaupt? Zeit, das Ganze einmal genauer unter die Lupe zu nehmen und nachzufragen.

„Ambient Assisted Living bedeutet so viel wie altersgerechtes technisches Wohnen“, erklärt Ulrich Hoffmann, Leiter der Studiengänge Informatik und Smart Technology. Zusammen mit seinen Studenten will er also das Leben gerade für die ältere Generation einfacher machen. „Dabei ist es aber wichtig, dass die Technik meist im Hintergrund agiert“, sagt Markus Vieregge, ebenfalls im Bereich der Smart Technology an der Hochschule tätig. Er ergänzt: „Gerade bei älteren Leuten bestehen noch gewisse Berührungsängste. Deshalb sollte die Technik unterstützen und nicht überfordern.“ Auf rund 90 Quadratmetern konnten die Studierenden bereits eine Werkstatt mit Werkzeug, Laser-Schneider oder 3D-Drucker nutzen. Die realistische Wohnsituation einer Ein-Zimmer-Wohnung soll ihnen nun ausreichend Raum zur Inspiration für mögliche smarte Produkte geben.

Als ich den „Smart Room“ betrete, bin ich zunächst überrascht und auch ein wenig enttäuscht. Sieht tatsächlich wie eine ganz normale Wohnung aus. Ein brauner Teppich, eine Küchenzeile samt Kühlschrank im hinteren Bereich. Ein Sofa, ein Schreibtisch und ein Schlagzeug neben der Tür. Zwar besser eingerichtet als meine eigene Bleibe, aber nichts wirklich Weltbewegendes. Allerdings nur auf den ersten Blick. „Alexa, Licht auf 75 Prozent“, sagt Hoffmann. Eine kleine, runde, schwarze Box leuchtet auf und antwortet mit: „Okay, stelle Licht auf 75 Prozent“. Sprachsteuerung also. Nicht mehr zum Schalter laufen, wenn man es sich auf der Couch schon bequem gemacht hat – ganz praktisch eigentlich. Doch was gibt es noch? Der Schreibtisch, der aussieht wie das Schaltpult von Captain Kirk, ist auf Kommando verstellbar. Noch interessanter wird es in der Küchenzeile. Ein großer schwarzer Bildschirm hängt über dem Dunstabzug. „In Zukunft könnte in der Küche hilfreiche Technik zum Einsatz kommen“, erklärt Hoffmann. Herdplatten, die sich automatisch abschalten, damit nichts anbrennt. Die Verbindung von Kühlschrank, Herd und Bildschirm könnte zukünftig das Kochen erleichtern. „Wer vielleicht mal wieder länger arbeiten muss und keine Zeit zum Einkaufen hat, fragt per Handy seinen Kühlschrank, was noch da ist“, sagt Vieregge. „Auf Basis der Lebensmittel sucht er Rezepte und gibt diese an den Bildschirm über dem Herd weiter – oder er bestellt neue Lebensmittel.“ In Zukunft soll der Raum irgendwann einmal beim Betreten auch die persönlichen Einstellungen des Nutzers abspeichern und nach Bedarf einstellen können. „So benötigt man weniger Zeit, anstatt jedes Mal alles neu zu justieren“, erklärt Hoffmann. Die gesamte smarte Technik stecke aber noch in den Kinderschuhen. Für Hoffmann habe die Technologie dennoch ein Riesenpotenzial. Vieregge ergänzt: „Das Beste, die Zukunft zu erleben, ist sie zu gestalten.“

In Wedel tüfteln sie also in Zukunft über die Zukunft. Ganz schön smart.