„Die Zahlen sind ernüchternd“

Finales Interview zum Bürgerbegehren: Schenefelder FDP-Politiker Peter Venthien hält die Gründung von Stadtwerken für riskant

Avatar_shz von shz.de

08. Juni 2020, 12:00 Uhr

Am 14. Juni findet der Bürgerentscheid zu den Schenefelder Stadtwerken statt. Im Interview mit Volontärin Cindy Ahrens sprechen die Parteien darüber, was sie sich von dem Entscheid erhoffen und wie es in der Politik danach weiter gehen soll. Heute ist der Schenefelder FDP-Politiker Peter Venthien (Foto) dran.

Was erhoffen Sie sich vom Bürgerentscheid?

Am 14. Juni geht es darum, ob Schenefeld die strittige Übernahme des Versorgungsnetzes ablehnt oder befürwortet. Ich hoffe, dass inzwischen möglichst viele Bürger informiert sind und die breite Mehrheit ihr Votum abgibt.



Sind Bürgerentscheide grundsätzlich ein sinnvolles Instrument, um Lokalpolitik zu gestalten? Sollte dies mehr zum Einsatz kommen?

Ja. Unsere Gemeindeordnung sieht den Bürgerentscheid als Korrektiv und Ausdruck für Bürgerbeteiligung auch ausdrücklich vor; allerdings verbunden mit strengen Vorgaben. Zum Beispiel muss sich die Entscheidungsfrage auf die Rücknahme des Ratsbeschlusses beziehen, weshalb sich das „Ja“ – scheinbar paradox – gegen die Stadtwerke richtet. Zudem ist ein Entscheid mit enormem Aufwand seitens der Beteiligten verbunden und steht nur bei wirklich wichtigen Themen im Verhältnis.



Wie gut eignet sich dieses Instrument aus Ihrer Sicht für das Thema Stadtwerke?

Es ist dafür ein Paradebeispiel. In dieser Entscheidung geht es darum, ob und wie die knappen Finanzmittel auf Projekte verteilt werden sollen. Alles gleichzeitig, ohne weitere Belastungen oder Kürzungen, funktioniert nicht. Der Bürgerentscheid hat die Schenefelder für diese lokalpolitische Frage stärker sensibilisiert.



Können Sie in fünf Sätzen beschreiben, warum ihre Partei gegen die Schenefelder Stadtwerke ist?

Schenefeld ist im Hinblick auf die Energiewende vorbildlich und hat schon viel erreicht, hingegen ist der strittige Ankauf der Gasrohre und Stromleitungen für eine weitere positive energiepolitische Entwicklung nicht entscheidend. Außerdem werden erhebliche Gelder verbraucht, die dann nicht mehr für andere Projekte wie Kita, Schule und Digitalisierung oder Förderung von alternativen Energien zur Verfügung stehen. Für städtische Netzbetreiber hat sich die Welt durch die rigide Regulierung des Bundes drastisch verändert, weswegen in Schleswig-Holstein rund 2/3 der kleinen städtischen Netze in die Verlustzone gerutscht sind. Während noch die erste Machbarkeitsstudie diese Entwicklung ausblendet und deshalb unrealistische Ergebnisse ausweist, kommt der aktuelle Berater auf Zahlen, die nicht einmal für Zins und Tilgung ausreichen dürften. Wenn das zu kleine Schenefelder Versorgungsnetz nicht genügend profitabel ist und für die energiepolitischen Ziele nicht entscheidend ist, macht es keinen Sinn.

Stichwort Corona: Welchen Einfluss wird die aktuelle Situation auf den Entscheid haben?

Die Einschränkungen stellen eine Beeinträchtigung für das Informationsrecht der Bürger dar und hindern an der Werbung um die Entscheidung. Vergleichbare andere Abstimmungen wurden in den Herbst verschoben. Auch unsere Bürgermeisterin hatte dies aus guten Gründen vorgeschlagen.



Rechnen Sie mit einer hohen Wahlbeteiligung?

Ich hoffe, dass viele Schenefelder von ihrem demokratischen Recht Gebrauch machen und die notwendige Mindest-Wahlbeteiligung von 18 Prozent übersprungen wird.



Ist das Thema nach dem Bürgerentscheid für Sie abgehakt? Beziehungsweise werden Sie sich mit dem Ergebnis abfinden, wenn sich die Bürger für die Stadtwerke aussprechen?

Je nachdem wie der Entscheid ausgeht. Wird das Quorum verfehlt oder sprechen sich die Bürger für die Stadtwerke aus, wird uns das Thema jahrzehntelang begegnen. Es ist dann zu befürchten, dass jährlich wiederkehrend die Frage aufkommt, wie laufende Verluste und weitere Investitionsverpflichtungen aus dem Netzbetrieb finanziert werden sollen – und welche Ausgaben zu kürzen oder Steuern anzuheben sind.



Der Streit über die Stadtwerke hat das Verhältnis von SPD/Grüne und CDU/BfB/ OfS/FDP in den vergangenen Wochen und Monaten stark belastet. Erwarten Sie, dass sich der politische Ton nach der Entscheidung wieder verbessert?

Der Streit über die Stadtwerke ist aus meiner Beobachtung nicht die Ursache der Streitigkeiten, sondern nur das Symptom für eine zunehmende Verhärtung mancher Positionen.



Was benötigt die Schenefelder Politik, damit wieder mehr Ruhe einkehrt?

Ich weiß gar nicht, ob Ruhe einkehren sollte. Ein lebendiger, sachlicher Diskurs aber auch mehr Vernunft können nur gut sein für Schenefeld. Im Gegensatz zu anderen Ländern, dürfen wir Laut geben und für unsere Meinung werben – auch wenn es der Ratsmehrheit aktuell missfällt.