Kreis Pinneberg : Die Zahl an Scheidungen nimmt zu

Im Jahr 2016 sind in Schleswig-Holstein 6194 Ehen geschieden worden. Das sind zwei Prozent weniger als im Jahr zuvor. Das hat das Statistische Amt für Hamburg und Schleswig-Holstein – das Statistikamt Nord – ausgewertet. Im Kreis Pinneberg ist die Anzahl der Scheidungen hingegen um ein Prozent angestiegen. Ein Fünftel der Ehescheidungen in Schleswig-Holstein wurde zwischen dem fünften und dem achten Ehejahr vollzogen; die meisten Scheidungen erfolgten im achten Ehejahr. Aber auch eine längere Ehedauer ist offensichtlich kein Garant für das Fortbestehen der Ehe: Bei knapp 15 Prozent der Scheidungen im Land hatte die Ehe mindestens 25 Jahre gehalten. Die Hälfte der 2016 geschiedenen Ehepaare hatte ein oder mehrere minderjährige Kinder. Insgesamt waren 5 023 Mädchen und Jungen von der Scheidung ihrer Eltern betroffen. Mehr als die Hälfte der Scheidungsanträge wurde von der Frau gestellt, während in nur neun Prozent der Fälle die Scheidung von Frau und Mann gemeinsam eingereicht wurde. Im Kreis Pinneberg setzt sich der Landestrend mit weniger Trennungen nicht fort: Hier steigen die Zahlen – wenn auch nur leicht – an. Laut dem Statistikamt Nord gab es in der Region im Jahr 2016 insgesamt 648 Ehepaare, die vor dem Scheidungsrichter landeten. Im Jahr davor waren es noch 641 Scheidungen. Im Jahr 2016 waren 290 der geschiedenen Paare im Kreis Pinneberg kinderlos, 358 Paare hatten Kinder. Insgesamt waren 594 Mädchen und Jungen von einer Trennung der Eltern betroffen.

von Tanja Plock

erstellt am 27.Aug.2017 | 09:30 Uhr