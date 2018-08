Baumschulen haben ihren Ursprung in der Gemeinde Halstenbek / Betriebe kämpfen um das Überleben

08. August 2018, 16:00 Uhr

Wirtschaft, Kultur, Freizeit – in unserer Serie „Liebenswertes Halstenbek“ stellen wir unterschiedliche Aspekte des Halstenbeker Lebens vor. Heute: Das Baumschulleben in Halstenbek.

Wer sich auf einen Rundgang durch Halstenbek macht, wird immer wieder auf große Flächen stoßen, auf denen die unterschiedlichsten Pflanzen und Bäume in Reih’ und Glied nebeneinander wachsen. Es ist ein typisches Bild für die Gemeinde, das sich auch auf dem Wappen wiederfindet. Es zeigt drei Tannen. Denn: Halstenbek ist die Wiege des Waldes. Heute haben noch acht Baumschulen ihren Sitz dort. Die Baumschule Heinrich Krohn, heute geführt von Ulf Krohn, ist eine von ihnen.

„Die Baumschule in ihrer klassischen Form hat ihren Ursprung in Halstenbek“, sagt Krohn. „Vor 170 Jahren sollte in Hamburg Klein Flottbek ein Park gegründet werden.“ Dafür sei ein Gärtner aus England beauftragt worden. Der konnte zwar den Park anlegen, aber nicht die dafür notwendigen Pflanzen züchten. „Der Gärtner suchte dann einen Landwirt in Halstenbek auf – und so kam eins zum anderen“, führt Krohn aus. Das Pflanzen- und Bäumezüchten als eine Art Massenproduktion ist dadurch entstanden – und das in der Gemeinde Halstenbek.

Richtig Schwung in die Baumschulwirtschaft kam in den 1950er Jahren. „Nach Ende des Zweiten Weltkrieges wurden riesige Flächen mit Bäumen abgeholzt. Holz bot sich als Zahlungsmittel für die Reparationen an. Das brachte den Boom in der Baumzucht“, führt Krohn aus.

Halstenbek hat sich schnell als geeigneter Standort für Baumschulbetriebe herauskristallisiert. „Wir haben hier zwei sehr wichtige Vorteile für die An- und Aufzucht von Bäumen und Sträuchern. Der erste ist unser Boden. Er ist sehr sandig. Das erleichtert uns als Gärtner mit der Fachrichtung Baumschule die Buddelarbeiten“, sagt Krohn. In den Marsch-Gebieten gestalte sich so etwas deutlich schwieriger. „Der zweite Vorteil ist das Elb-Klima. Dadurch haben wir das gesamte Jahr über relativ geringe Sprünge in der Temperatur. Auch wenn die Winter früher kühler waren“, schildert der Halstenbeker. Der diesjährige heiße Sommer hinterlässt jedoch Spuren. Krohn: „Wir haben nicht das Problem, dass die Pflanzen verdursten, das lösen wir durch Beregnung. Die Sonneneinstrahlung aber verbrennt die Blätter zum Beispiel bei der heimischen Rotbuche.“

Doch auch der Wirtschaftszweig im Ganzen hat mit Problemen zu kämpfen. „Die Bedeutung der Baumschulen für Halstenbek ist heutzutage nicht mehr so groß wie früher, zumindest wirtschaftlich gesehen“, sagt Krohn. „Massenproduktion ist immer negativ konnotiert. Viele Menschen sind der Ansicht, dass die Wälder sich selbst helfen müssen. Zudem pflanzt sich kaum noch jemand einen Baum in seinen Garten. Denn: Der macht ja Arbeit.“ Hinzu komme, dass Niedriglohnländer ihre Pflanzen nach Deutschland importieren und damit immer noch günstiger seien, als heimische Baumschulen.

Nichtsdestotrotz liebt Krohn seine Arbeit: „Es ist ein toller Beruf. Ich arbeite seit fast 40 Jahren als Baumschuler. Die Pflanzen sind wie Kinder. Man sieht sie aufwachsen und gedeihen. Außerdem ist man stets in der Natur und das tut gut.“ Mit 16 Festangestellten und 14 Aushilfen bewirtschaftet er 55 Hektar Land. Mehr als 200 verschiedene Baum- und Straucharten werden dort aufgezogen. Sowohl heimische als auch exotische Pflanzen. „Es ist kein Beruf, sondern eine Berufung“, sagt Krohn.