„Die Wertschätzung für Kultur wird zunehmen“

Theaterchef Corny Littmann über Überlebensstrategien in Corona-Zeiten

Avatar_shz von Lennart Klostermann

15. April 2020, 21:30 Uhr

Mit dem Schmidt Theater und dem Schmidts Tivoli hat Corny Littmann Kulturinstitutionen mitten auf dem Kiez geschaffen. Mit unserem Mitarbeiter Martin Sonnleitner sprach er über eine mögliche lange Schließung, die Zeit nach dem Virus und eine derzeit „gespenstige“ Vergnügungsmeile.



Herr Littmann, wie steht es um die Finanzen Ihrer rein privaten Theaterhäuser? Haben Sie bereits staatliche Hilfe in Anspruch genommen?

Wir befinden uns in Gesprächen mit der zuständigen Kulturbehörde. Wir sind aus zwei Gründen ein schwieriger Fall. Zum einen, weil wir die erfolgreichsten Theater Hamburgs sind. Wir haben Umsätze von 20 Millionen Euro jährlich gemacht. Zum zweiten bekommen wir seit Jahrzehnten keine staatlichen Subventionen. Nun ist eine neue Situation entstanden, die Probleme mit sich bringt. Es ist aber die Bereitschaft da, uns zu helfen.



Ist es für Sie gerade schwierig, den Tag zu nutzen, oder haben Sie genug zu tun?

Ich habe genug zu tun. Das meiste findet momentan im Homeoffice statt. Ich bin mit unserer Streaming-Show beschäftigt. Zudem tue ich Dinge, zu denen ich sonst nicht so komme, überlege zukünftige Stücke und Projekte. Insofern ist die sehr ruhige Zeit gerade nicht nur unangenehm.



Was machen Ihre vielen Mitarbeiter gerade?

Die Leute aus der Gastronomie sind gerade gar nicht tätig, ein Großteil der Belegschaft. Dann gibt es Theaterverwaltung, Marketing, Vertrieb, Haustechnik. Die sind anwesend, aber reduziert. Ein Großteil der Mitarbeiter ist in Kurzarbeit. Von über 250 Mitarbeitern sind noch 30 bis 40 tätig.



Sie haben mit Schmidtflyx – einer virtuellen Comedyshow im Netz – kreativ reagiert, die dreimal wöchentlich nach der Tagesschau für 45 Minuten erscheint. Ein Lichtblick in einer schattigen Zeit?

Es ist ein Versuch, Menschen trotzdem zu unterhalten, anstatt den ganzen Tag drüber zu grübeln, wie schlecht es doch uns allen geht. Wir wollen etwas Spaß in die Wohnzimmer bringen. Es ist ein Versuch, es kann das Theater, dass wir sonst allabendlich machen, natürlich nicht ersetzen. Es wird aber gut vom Publikum angenommen.



Ist es in Ihren Häusern gerade ein wenig gespenstisch?

Die ganze Reeperbahn ist gespenstisch. Auch unsere Häuser sind leer, was nicht so unüblich ist, weil wir abends spielen, aber die Leere abends ist eine Situation, die wir noch nie hatten.



Zu Beginn der Corona-Krise mahnten Sie zu Gelassenheit. Hat sich diese Haltung in Anbetracht des Ausmaßes der Krise geändert?

Es ist schon wichtig, den Zahlen und Expertenmeinungen zu folgen, das ist doch klar. Es ändert aber nichts daran, dass man es auch gelassen sehen muss. Es nützt ja nichts, zu jammern und zu klagen. Natürlich sind Theater im besonderen Maße davon betroffen, weil, es Ansammlungen von Menschen sind, die nah beieinander sind. Da sind zwei Meter Abstand schwer zu gewährleisten. Wir sind wahrscheinlich die Vorletzten, die wieder öffnen können, wann immer es auch ist. Es kommen nur die Fußballstadien und Diskotheken danach. Ich empfinde es dennoch nicht als Krise, sondern als neue Lebenssituation, die sehr herausfordernd ist und die uns lange beschäftigen wird. Es gibt kein Zurück zu alten Zuständen. Wie das Leben danach aussehen wird, weiß keiner. Das Bewusstsein, dass wir nicht alleine sind auf diesem Planeten, wird in Anbetracht einer globalen Pandemie jedenfalls zunehmen.



Macht diese Unsicherheit Kultur als sozialen Kitt nicht umso bedeutender?

Gerade in diesen Zeiten wird deutlich, wie wichtig Kultur für unser aller Leben ist. Die Bedeutung, nicht nur von Theater, auch von Musik, Kunst, alles, was mit Kultur zusammenhängt, auch Esskultur, wird einem sehr bewusst, wenn es nicht mehr zur Verfügung steht. Die Wertschätzung für Kultur wird eher zunehmen.



Sehen Sie Licht am Horizont?

Die unmittelbaren Beschränkungen werden nicht dauerhaft sein. Es kann ein oder anderthalb Jahre dauern, das sind überschaubare Zeiträume.

Das wäre aber lange, würde viele Kulturbetriebe ruinieren...

Man ist gut beraten, wenn man nicht so plant, als könne bald wieder eröffnet werden, man muss im Auge haben, dass es längere Zeit dauern könnte. Auch wissen wir nicht, ob unser Publikum demnächst nur mit Mundschutz ins Theater kommt oder in ein Theater mit 600 Plätzen Fassungsvermögen nur noch 300 hinein dürfen. Es ist momentan alles sehr spekulativ.



Denken Sie bei Corona manchmal auch an die Aids-Epidemie, die in den 1980er-Jahren gerade den Kiez beunruhigte?

Die jetzige Situation ist eine fundamental andere, sie ist überhaupt nicht mit dem Aufkommen von Aids damals vergleichbar. Der Stadtteil St. Pauli ist wahrscheinlich hamburgweit am wenigsten von Corona betroffen, was daran liegt, dass es ein größeres Dorf ist. Hier leben 20 000 Menschen, und es kommen im Jahr über 20 Millionen zu Besuch. Wenn diese nicht mehr kommen, wie es im Moment ist, dann sind die Straßen menschenleer. In jedem anderen Stadtteil in Hamburg ist es zur Zeit belebter als hier.