„Die Verhaftung war willkürlich“

Hasan Inak berichtet nach seiner Freilassung im Interview mit unserer Zeitung über seine Erfahrungen in türkischer Haft

von Finn Warncke

29. September 2018, 16:00 Uhr

Hasan Inak saß wegen vermeintlicher prokurdischer Terrorpropaganda 23 Stunden lang in türkischer Haft. Unsere Zeitung hat mit dem 48-jährigen Wedeler und seinem Bruder Kenan Inak über die Verhaftung und seine Erfahrungen gesprochen. Das Interview führte Finn Warncke.



Herr Inak, Sie wurden am Flughafen von Antalya in Gewahrsam genommen. Wie lief die Verhaftung ab?

Hasan Inak: Ich bin gelandet und bin zur Passkontrolle gegangen. Bei der Passkontrolle haben die Beamten ein wenig länger gebraucht und sich intensiv meinen deutschen Reisepass angeschaut. Sie haben mir dann gesagt, dass etwas nicht in Ordnung ist und ich an der Seite warten soll. Zwei Polizisten haben mich dann in einen anderen Raum gebracht. Dort hat man mir gesagt, dass ich gesucht werde.



Man hat Ihnen nicht sofort gesagt, was los ist?

Die Beamten haben mir nur gesagt, dass ein Haftbefehl gegen mich vorliegt und ich jetzt verhaftet bin.



Wurden Ihnen die Gründe genannt?

Auf mehrmalige Nachfrage, warum und wieso, haben die Polizisten mir gesagt, dass sie keine weiteren Informationen haben. Dann haben sie mich zu einer anderen Polizeistation gebracht und anschließend zum Hauptpolizeirevier von Antalya.



Was passierte auf dem Polizeirevier?

Es wurde entschieden, dass ich ins Gefängnis soll. Ich wurde in den Keller gebracht, wo die Zellen sind.

Wie sahen diese Zellen aus?

Es gab kein Tageslicht, nur künstliches. Alles war abgeriegelt. Es war eine kleine Zelle mit Gitterstäben. Dort hat man mich sozusagen zwischen geparkt, bis weitere Instruktionen kommen sollten.



Wie ist man dann weiter mit Ihnen vorgegangen?

Ich wurde einigen Befragungen zu meiner Person ausgesetzt. Sie haben viele Fragen gestellt. Ich konnte diese schon ein wenig einordnen, dass es möglicherweise mit meinen prokurdischen Äußerungen in den sozialen Medien zu tun haben könnte. Aber man hat mir nicht genau gesagt, warum ich jetzt verhaftet bin. Erst gefühlt gegen kurz vor Mitternacht hat man meinen Anwalt zu mir gelassen. Der hat mir dann zum ersten Mal erklärt, warum ich verhaftet wurde. Er sagte mir, dass es wegen Terrorpropaganda sei.



Man hat Ihnen also alles weggenommen?

Alles. Sämtliche Kommunikationsmittel. Ich war ganz allein in der Zelle, ohne wirkliche Begründung. Ich war lange Zeit im Ungewissen.



Hat man Sie misshandelt?

Nein, ich wurde schon korrekt behandelt und keinerlei Gewalt ausgesetzt. Ich durfte keine Fragen stellen, musste aber sehr viele beantworten.

Kenan Inak: Das waren auch unsere ersten Bedenken und Sorgen als Familie, man hört ja öfter, dass es bei solchen Inhaftierungen auch zu Gewalt kommen kann. Glücklicherweise war das nicht der Fall.



Herr Hasan Inak, wann haben Sie genau erfahren, weshalb man Sie verhaftet hat?

Als mich der Staatsanwalt vernommen hat. Das war erst am nächsten Tag gegen Mittag. Er hat mir erklärt, warum es sich um Terrorpropaganda gehandelt haben soll und welche Beweise man gegen mich hat.



Was für Beweise hat die Staatsanwaltschaft vorgebracht?

Sie haben mir sieben Fotos gezeigt, Screenshots von meinem Facebook-Profil. Die Fotos beinhalteten prokurdische Symbole und kurdische Flaggen, doch ohne Bezug zu Terrororganisationen.



Man hat Sie dann wegen dieser prokurdischen Beiträge angezeigt. Wissen Sie, wer das gewesen sein könnte?

Nein. Es wird auch schwer sein, das herauszufinden.



Wo landen solche Anzeigen in der Türkei?

Kenan Inak: Über speziell eingerichtete Telefonnummern kann jeder Bürger Beschwerde gegen vermeintliche prokurdische oder regierungskritische Äußerungen einreichen. Im türkischen Fernsehen laufen regelmäßig staatlich eingeblendete Werbungen, bei der Menschen animiert werden, solche Verdachtsfälle umgehend zu melden. In dem Fall meines Bruders, ist diese Beschwerde bei der Staatsanwaltschaft gelandet, die dann anschließend den Haftbefehl ausgestellt hat.



Wie bewerten Sie die Anschuldigungen der vermeintlichen Terrorpropaganda?

Hasan Inak: Lächerlich. Es ist einfach unbegründet. Für einen Menschen wie mich, der in Deutschland aufgewachsen ist, ist das nur schwer zu verstehen. Die Verhaftung war unbegründet und willkürlich.



Herr Kenan Inak, Sie haben Ihren Bruder vor der Einreise gewarnt. Wieso?

Kenan Inak: Die Warnungen, nicht in die Türkei zu reisen, wurden generell von meiner Familie ausgesprochen. In der Vergangenheit haben wir von vielen Verhaftungen gehört und gelesen. Wir hatten hierbei kein gutes Gefühl. Zwar wussten wir von den prokurdischen Äußerungen meines Bruders, aber dass dies tatsächlich für einen Haftbefehl ausreicht, hätten wir uns niemals vorstellen können. Auch wenn die Texte kritisch waren, haben Sie das Recht auf freie Meinungsäußerung nicht überstiegen oder verlassen.



Herr Hasan Inak, warum sind Sie dann trotzdem geflogen?

Ich konnte mir einfach nicht vorstellen, dass ich verhaftet werde. Es gab zwar Befürchtungen, aber ich war mir sicher, dass ich mir nichts zu Schulden habe kommen lassen. Ich persönliche habe die drohende Verhaftung nicht so ernst genommen wie meine Freunde und Familie.

Kenan Inak: Es ist ja auch seitens meines Bruders begründet. Er hat keinen Menschen umgebracht und niemanden mit Waffen beliefert. Er hat nichts Schlimmes gemacht, kein Kontakt zu irgendwelchen Organisationen oder Terrorgruppen gehabt, sondern nur seine Meinung geäußert.



Wann haben Sie erfahren, dass Sie wieder freigelassen werden?

Nachdem der Staatsanwalt mich etwa 1 1/2½ Stunden verhört hat, wurde mir gesagt, dass ich frei bin, aber dass die Verhandlung noch nicht abgeschlossen ist. Scheinbar hat der Staatsanwalt nicht feststellen können, dass ich Terrorpropaganda betrieben haben soll.



Aber das hat er Ihnen nicht erklärt?

Nein.



Wann sind Sie dann wieder zurück nach Deutschland?

Am Mittwochnachmittag.



Wie haben Sie die Zwischenzeit von Montag auf Mittwoch überbrückt?

Mein Bruder und mein Cousin haben mich abgeholt und wir sind zu Verwandten gefahren. Wir wollten uns nach der ganzen Prozedur erst einmal ein wenig zurückziehen.



Planen Sie denn nach den Vorfällen nochmal in die Türkei zu reisen?

Zurzeit nicht. Natürlich würde ich gern das Land und die Menschen wiedersehen, denn ich mag die Türkei. Meine gemachten Erfahrungen haben mich negativ beeinflusst. Mein Recht auf Freiheit wurde beschnitten. Ich möchte so etwas einfach nicht noch mal durchmachen.