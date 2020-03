Die vergessene Krankheit

Influenza Zahl der gemeldeten Grippefälle im Kreis Pinneberg steigt auf 655 / Zwei Todesfälle in Schleswig-Holstein

von Dietmar Vogel

07. März 2020, 14:02 Uhr

Elmshorn | Das Coronavirus ist überall präsent. Es dominiert die Nachrichten, es beeinträchtigt inzwischen direkt oder indirekt zahlreiche Menschen in ihrem Alltag. Weil sie oder Angehörige infiziert sind, weil sie zur Gruppe der Kontaktpersonen gehören, weil öffentliche Einrichtungen geschlossen sind oder schlicht, weil sie im Supermarkt kein Desinfektionsmittel oder keine Nudeln mehr bekommen. Dabei gerät in Vergessenheit: Es gibt da noch das normale Grippevirus. Und nirgendwo in Schleswig-Holstein gibt es so viele Infektionen wie im Kreis Pinneberg.

Nach Angaben des Gesundheitsministeriums in Kiel wurden in den vergangenen vier Wochen 1568 Grippe-Fälle in Schleswig-Holstein gemeldet. Allein für die neunte Kalenderwoche sind 406 nachgewiesene Fälle gemeldet worden. In dieser Saison, die etwa im November begonnen hat, wurden bislang zwei Todesfälle in Zusammenhang mit der Influenza gemeldet.

Schwerpunkte bei den absoluten Zahlen sind der Kreis Pinneberg mit 84 gemeldeten Fällen in der neunten Kalenderwoche sowie die kreisfreie Stadt Kiel mit 63 Fällen. Der Kreis Pinneberg und Kiel führen die Rangliste jedoch auch in Bezug auf die Einwohnerzahl an. Im Kreis waren es in der neunten Kalenderwoche 26,87 Fälle pro 100 000 Einwohner, in Kiel 25,41. Zum Vergleich: In Nordfriesland waren es 1,81. Dort ist die Bevölkerungsdichte allerdings auch am geringsten.

Die Zahlen gemeldeter Infektionen im Kreis Pinneberg liegen während dieser Grippesaison teils deutlich über denen der Saison 2018/2019, jedoch unter denen der Rekordsaison 2017/2018. Die Monatszahlen der aktuellen Saison im Einzelnen: Oktober (ein Fall), November (neun Fälle), Dezember (37 Fälle), Januar (240 Fälle), Februar (368 Fälle).

In der Saison 2018/2019 sahen die Zahlen so aus: Oktober (ein Fall), November (zwei Fälle), Dezember (acht Fälle), Januar (59 Fälle), Februar (366 Fälle), März (293 Fälle), April (58 Fälle), Mai (sieben Fälle), Juni (sechs Fälle).

Und in der Rekordsaison 2017/2018 sahen die Zahlen so aus: Oktober (drei Fälle), November (fünf Fälle), Dezember (zwölf Fälle), Januar (180 Fälle), Februar (850 Fälle), März (1159 Fälle), April (99 Fälle), Mai (zwei Fälle), Juni (sechs Fälle). Der März 2018 hat damit nach Angaben der Kreisverwaltung die höchste in einem Monat erfasste Zahl.

In Deutschland sind laut der Nachrichtenagentur DPA in dieser Saison bereits 202 Menschen an Grippe gestorben. 87 Prozent dieser Patienten waren in der Altersgruppe ab 60 Jahren.