Die Turnmutter von Appen

Bärbel Pein leitet seit fast 50 Jahren das Kinderturnen in der Gemeinde und betreut teilweise Generationen von Familien

von Finn Warncke

16. Februar 2019, 10:00 Uhr

Für Bärbel Pein gab es von klein auf nur einen Berufswunsch: Lehrerin. „Ich wollte schon als junges Mädchen wie meine damalige Grundschullehrerin werden“, sagt sie und ergänzt: „Ich wollte, dass alle Kinder mich mögen und keines Angst vor mir hat.“

Ihren Wunsch hat sie sich erfüllt. Nach dem Abitur am Ludwig-Meyn-Gymnasium in Uetersen studierte Pein Englisch auf Lehramt. Doch das habe ihr damals nicht gereicht. „Ich war immer schon sportlich, da lag es auf der Hand, Sport als zweites Fach zu wählen“, erläutert sie. Ihre erste Planstelle tritt die 66-Jährige in Hemdingen an und bleibt dort acht Jahre lang. Doch 1983 geht es für Pein nach Hause. Die gebürtige Appenerin wird Lehrerin an der örtlichen Grundschule. Sie wohnt noch heute direkt nebenan.

Seither dürfte es kaum jemanden geben, der in den vergangenen 45 Jahren die Appener Grundschule besucht hat, und Pein nicht als Sportlehrerin gehabt hat – und der im Alter von zwei bis drei Jahren nicht bei „Bärbel“, wie sie eigentlich von jedem gerufen wird, beim Kinderturnen war. „Ich habe mittlerweile die zweite oder dritte Generation von Familien in meiner Gruppe“, berichtet sie. Zum Kinderturnen kam Pein 1969. Damals hatte man in Appen die heutige kleine Turnhalle gebaut. „Kuddel Brammann hat zu dem Zeitpunkt die Turnabteilung ins Leben gerufen“, erläutert Pein und fügt an: „Er hat mich dann gefragt, ob ich es mir vorstellen könnte, eine Kindergruppe zu betreuen.“ Pein konnte – und ist bis heute dabei geblieben. „Meine Lizenz dafür habe ich Anfang 1971 in der Sportschule Sachsenwald gemacht“, berichtet die 66-Jährige.

Auf einer weiteren Fortbildung entdeckt Pein ihre nächste Leidenschaft: den Fußball. „Ein Teilnehmer hat damals beim SV West-Eimsbüttel eine Frauenmannschaft gegründet. Da habe ich mich direkt anschließend angemeldet“, sagt Pein. Vom Fußball aus geht es für die Appenerin mit der Schiedsrichterei weiter – eher zufällig. „1976 war ich bei der Mitgliederversammlung des TuS Appen im damaligen Krögers Gasthof“, berichtet sie. Wie es bei so einer Veranstaltung eben ist, habe ein ziemliches Kuddelmuddel geherrscht. Pein sei dann plötzlich aufgerufen und nach ihrem Namen gefragt worden. „Ich habe nur mit Ja geantwortet und wurde postwendend beglückwünscht. Ich hatte so eben den Posten der Schiedsrichter-Obfrau angenommen, ohne es zu wissen“, sagt Pein und lacht dabei. Bereut habe sie das nie. „Ich mache das nach wie vor, weil es mir Spaß bringt und einem das Ehrenamt auch unglaublich viel zurück gibt“, führt sie aus.

Lehrerin ist Pein nicht mehr. Kinderturnen und die Schiedsrichterei macht die Rentnerin aber immer noch. Auch in der Lokalpolitik und im Heimatverein ist sie aktiv. „So lange wie es noch geht“, wie Pein sagt. Vor allem wegen der Kinder. Von denen hat sie manchmal bis zu 60 Stück in zwei Turngruppen. Nicht nur aus Appen, sondern auch aus umliegenden Gemeinden. „Es gibt schon Momente, da ist man ganz schön kaputt“, erläutert sie. Die Appenerin bemängelt zudem, dass heutigen Kindern oftmals die Motorik für einfachste Übungen wie Hampelmann oder Rückwärtslaufen fehle. Doch wenn die Lütten bei „ihrer Bärbel“ ankommen, sie in ihrem Garten abfangen und mit ihr reden oder toben wollen, dann gehe ihr das Herz auf. „Das hält einen auf Trab – und irgendwie ja auch jung.“