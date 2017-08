Die Tierwelt fest im Blick

vergrößern 1 von 2 Foto: Fröhlig 1 von 2

Ein Motorengeräusch reißt Christian Erdmann, Leiter des Wildtier- und Artenschutzzentrums in Klein Offenseth-Sparrieshoop, aus seinen Gedanken. Er sitzt draußen auf seinem Sonnendach, als er einen langsam vorfahrenden Mercedes erblickt. Das Auto kommt am Eingangstor des naturreichen Grundstückes zum Stehen. Etwas perplex beobachtet Erdmann das weitere Geschehen. Die Tür des sichtbar teuren Wagens öffnet sich, ein Mann steigt aus. Umgangssprachlich: ein Schrank. Ein großer, breiter und voll tätowierter Mann mit Bart kommt aus den Pkw, öffnet die hintere Autotür und nimmt etwas in die Hände. Es ist ein Körbchen, mit dem der Mann sich nun eilig zum Tor bewegt. Tierschützer Erdmann kommt ihm entgegen. Als er sieht, was sich in dem kleinen Körbchen befindet, fällt ihm ein Stein vom Herzen. „Ich wollte den hier abgeben“, sagt der Besucher mit besorgter Stimme und deutet auf den kleinen Vogel, der mit einem Tuch umhüllt in dem Körbchen sitzt. „Klar“, antwortet Erdmann und nimmt den kleinen Piepmatz entgegen.

„Es ist immer spannend“, sagt der Leiter der Wildtierstation mit einem Lächeln. Die täglich neuen Gäste würden sich vorher ja nicht anmelden. Vor fünf Jahren hat Erdmann die Einrichtung, die ausschließlich durch Spenden finanziert wird, gegründet. Immer wieder geraten frei lebende Tiere in Not. Die Ursache sei in den meisten Fällen vom Menschen gemacht. Familie Erdmann sieht es als eine ethische Verpflichtung, diesen Lebewesen zu helfen. Wie viele Tiere bereits durch derartiges Engagement überleben konnten, lässt sich wohl schwer schätzen. Es spielt aber letztendlich auch keine große Rolle, denn in der Station wird jedem Tier geholfen. Frei nach dem Motto: Jedes Leben zählt. Laut Erdmann überlebt etwa die Hälfte der Tiere; sie werden häufig wieder ausgewildert oder an Zoos vermittelt. Einige nicht zu vermittelnde Dauerbewohner der Rettungsstation sind unter anderen die Eule „Edda“, zwei Wildschweine und zwei Landschildkröten.



Ein Trampelpfad führt von Gehege zu Gehege

Die Station wirkt bei der Anfahrt durch ein kleines Wäldchen eher unscheinbar. Nur schwer lässt sich vermuten, dass sich hinter dem Eingangstor ein 2,5 Hektar großes Grundstück mit allerhand Tieren und Gehegen befindet. Von der Veranda des Hauses aus ist ein Panorama zu sehen, welches jedes naturverbundene Herz höher schlagen lässt. Viele Pflanzen verhindern einen direkten Blick auf die großen Behausungen der Lebewesen. Die Gehege sind teils aus Holz gefertigt. Ein schmaler Trampelpfad macht die Umgehung möglich und führt von der Einfahrt des Hauses durch das wild bewachsene Areal.

Die Geräuschkulisse lässt frühzeitig erahnen, was sich auf diesem kleinen Weg als erstes erblicken lässt: umherlaufende Hühner und eine Menge Krähen. Ein bewegtes Durcheinander. Krähen, die ihr Interesse an neuen Besuchern deutlich machen, indem sie vor die Füße des Gastes hüpfen. Die Voliere der Tiere steht offen. So kann jeder Vogel selbst entscheiden, wann er soweit ist, die Station in Richtung Freiheit zu verlassen. „Das Ziel bei nahezu jedem Tier ist es, sie wieder auszuwildern“, erläutert Erdmann.

„Von angefahrenen Tieren, Heulern aus der Elbe, vergifteten Tieren hatten wir schon alles hier“, sagt der Stationsbetreiber. Selbst Kängurus wurden in Obhut genommen. Derzeit befindet sich ein Falke in der Tierstation. Der junge Vogel ist aus seinem Nest 60 Meter in die Tiefe gefallen.

Eine Ecke weiter blickt ein weiteres Tier umher. Die Neugierde der wenige Wochen alten Reh-Kitze scheint sich mit naturgegebener Scheu zu paaren. Obgleich die Neugierde letztlich zu siegen scheint, denn eines der kleinen Rehe kommt nach kurzer Zeit bereits zum Zaun und lässt sich füttern. Das Zweite, vom Mut seines Kollegen bestärkt, nähert sich ebenfalls vorsichtig. Die angehende Tierpflegerin Darja Mahler sagt: „Sie hätten nie allein überleben können. Beide verloren ihre Mutter bei einem Autounfall. Die Kitze saßen weinend neben ihrer überfahrenen Mutter, bis jemand sie fand und in die Wildtierstation brachte.“ Eine Garantie, dass so junge Tiere überleben, gebe es indes nie. Würde ihnen nicht geholfen, dann läge die Überlebenschance eher bei Null.

Das Telefon stets dabei, versorgen die Mitarbeiter die Besucher gern mit Informationen. Die Station für Wildtiere in Not dient zwar nicht als nette Ausflugsgelegenheit und um sich die Zeit zu vertreiben, dennoch ist das Ehepaar Erdmann sehr darum bemüht, die Menschen bezüglich des Tierschutzes aufzuklären, mit dem Schwerpunkt auf der pädagogischen Arbeit. Sie halten Vorträge und geben ihr Wissen gern weiter, um die Menschen für das Thema zu sensibilisieren. Naturbursche Erdmann sagt dann etwa: „Kein Mensch muss gleich zum Vegetarier werden. Dennoch ist ein gesundes Verhältnis zur Natur und damit auch zu seinem Essen wichtig.“



Auch das Haus ist voller Tiere

Neben dem Außenbereich gibt es auch einen Innenbereich. Die Räumlichkeiten in dem großen Haus, das auf dem Grundstück steht, dienen mit einem Büro zum einem der Verwaltung. Zum anderen gibt es einen Untersuchungsraum für tierärztlichen Behandlungen. Aber auch kleine Lebewesen haben Platz in dem Gebäude. Vögel beispielsweise. Etliche kleine Tiere werden dort versorgt. Es sind vor allem sehr junge Lebewesen, die im Haus gepflegt werden. Denn sie benötigen im besonderen Maße noch Wärme und Schutz. Im Obergeschoss befinden sich die Exoten wie Schlangen. Dort hausen zurzeit fünf Königsphytons und eine amerikanische Kornnatter. Für eine kurze Zeit war gar eine 3,5 Meter lange Boa-Schlange zu zu Gast. Aber auch vier junge Waschbären haben seit Kurzem ein eigenes Zimmer in der zweiten Etage.

Mitarbeiterin Mahler befindet sich gerade bei der Fütterung der Jungtiere im Untergeschoss. Sie ist 21 Jahre alt und steht am Ende ihrer Ausbildung zur Tierpflegerin. Leider habe die Familie Erdmann nicht die finanziellen Mittel, um Mahler anschließend weiter zu beschäftigen. „Ich habe jetzt eine Stelle im Westküstenpark in St. Peter-Ording und freue mich darauf. Trotzdem werde ich es hier vermissen. Ich hatte hier eine tolle Zeit und ich habe wirklich viel gelernt. Ich wurde hier wie ein Familienmitglied aufgenommen“, sagt sie. Die angehende Tierpflegerin bleibt während der Unterhaltung in ständiger Bewegung. Jeder ihrer Handgriffe sitzt. So bereitet sie das Essen für die Jungvögel zu, füttert, informiert zwischenzeitlich einen Anrufer darüber, wie dieser sich in der geschilderten Situation am besten verhalten könne, fängt an, die Boxen und den Boden zu reinigen, begutachtet einen Neuankömmling. Den Hang zu der Arbeit mit Tieren bekam sie bereits mit in die Wiege gelegt: „Damals nahm meine Mutter schon oft Tiere zur Pflege auf. Ich war schon immer sehr naturverbunden“, erzählt die junge Frau. Sie habe deshalb bewusst diesen Betrieb für ihre Ausbildung zur Tierpflegerin gewählt. „Es ist anders hier als in der Aufzucht oder im Tierpark. Und das Team ist wirklich super.“