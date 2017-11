Die Stadt Pinneberg macht mobil

vergrößern 1 von 3 Foto: StA. Pinneberg 1 von 3

„Pinneberg in der Weimarer Republik (1924 - 1933)“ – so heißt das neue Buch der Geschichtswerkstatt der Volkshochschule (VHS), das Anfang Dezember in den örtlichen Buchläden erhältlich ist. In den Beiträgen geht es unter anderem um die Eingemeindung Thesdorfs, um einen neuen Stadtteil im Westen von Pinneberg und um Schule in dieser Zeit. Über die Motorisierung in Pinneberg in den 1920er Jahren berichtet im ersten Teil der Begleitserie Reinhard Schlifke.



Straßenverkehr: Die Hauptverkehrsmittel zu Lande waren um 1900 neben der Eisenbahn die Pferdefuhrwerke, welche noch bis Anfang der 20er Jahre als Universaltransportmittel auf Schleswig-Holsteins Straßen verkehrten. Kraftfahrzeuge spielten noch keine wesentliche Rolle.

Erste gesicherte Nachweise über den Bestand an Kraftfahrzeugen in Pinneberg finden sich in den Mobilmachungsakten im Stadtarchiv: Dort sind 17 Kraftfahrzeuge für 1914 verzeichnet.

Der ab 1925 deutlich ansteigende Kraftfahrzeugbestand (bei einer Verkehrszählung wurden 1930 an der Elmshorner Straße in einer Stunde durchschnittlich zwei Omnibusse, 36 Pkw, 25 Lkw, zwei Zugmaschinen, zehn Fuhrwerke, fünf Handwagen, 15 Motorräder und 122 Fahrräder gezählt) machte eine Anpassung der bestehenden Straßen an die gewandelten Bedürfnisse des motorisierten Verkehrs erforderlich. Das Problem der alten Straßen war das des Straßenbelages; meist noch aus Steinschlag bestehend, waren sie den Ansprüchen des neuen Kraftverkehrs nicht mehr gewachsen. Sie wurden durch die schnelle Umdrehung der Räder und das Eigengewicht der größer werdenden Motorfahrzeuge immer wieder stark beschädigt. Eine vollständige Oberflächenbefestigung durch Pflasterung oder Asphaltierung erwies sich daher als dringend notwendig.

Im Laufe der 20er und 30er Jahre erfolgten viele Maßnahmen zur Verbesserung der Verkehrsverhältnisse im Stadtgebiet, insbesondere der Ausbau der Elmshorner und der Mühlenstraße, Pflasterung der meisten anderen Straßen, Anlegen von Bürgersteigen und Radwegen und Verbesserung der Straßenbeleuchtung.

Aufgrund der erheblichen Zunahme des Durchgangsverkehrs von Hamburg nach Schleswig-Holstein beschloss der Magistrat 1926, eine Umgehungsstraße vom Damm zur Elmshorner Straße zu bauen, den späteren Hindenburgdamm. Anfangs als „Hamburger Straße“ bezeichnet, erhielt der Hindenburgdamm erst 1933 offiziell seinen noch heute gültigen Namen. Die ursprünglich geplante große Bedeutung als Umgehungs- und Verkehrsentlastungsstraße hat er aber nie erreicht und blieb bis Ende der 1950er Jahre ungepflastert.

Omnibus-Linien: Die Post setzte als eine der ersten Einrichtungen in Schleswig-Holstein ab 1920 auf das neue Verkehrsmittel Omnibus. Doch auch die privaten Omnibusunternehmer hatten einen entscheidenden Anteil daran, dass das Land in großem Umfang mit Buslinien durchzogen wurde.

Eine erste Omnibusverbindung von Pinneberg nach Eidelstedt wurde Anfang 1914 von der „Auto-Omnibus-Gesellschaft“ aus Rellingen eröffnet. Durch den Ersten Weltkrieg unterbrochen, konnte erst 1925 wieder fahrplanmäßiger Betrieb aufgenommen werden; die Busse der Firma Martens verkehrten zwischen Pinneberg und Kummerfeld. Die Fahrpreise waren mit fünf Pfennig pro Kilometer dieselben geblieben wie vor dem Kriege; in der Hoffnung, dass „eine umso stärkere Inanspruchnahme der Wagen durch das Publikum stattfindet“.

Bald kamen etliche Linien dazu: 1925 Emil Wäbs, Winzeldorf Linie Alveslohe – Hemdingen und Renzel – Pinneberg

1928 Kraftverkehrsgesellschaft Kreis Pinneberg Linie Ouickborn – Pinneberg

1928 Julius Martens, Rellingen Linie Pinneberg – Tangstedt

1928 Julius Martens, Rellingen Linie Pinneberg – Kummerfeld – Barmstedt

1928 Julius Martens, Rellingen Linie Pinneberg – Eidelstedt – Altona – Hamburg

1930 Julius Martens, Rellingen Nachtlinie Pinneberg – Hamburg

1930 August Reimers, Marne Linie Marne – Elmshorn – Oha – Pinneberg

Das Droschkenfuhrwesen: Der Fuhrunternehmer Wilhelm Schmidt, Koppelstraße 8, hatte in Pinneberg lange Zeit als Einziger die Konzession zum Halten von fünf Kraftdroschken, vermutlich schon seit 1907. Der einzige Taxistand in der Stadt befand sich am Bahnhof. 1928 kamen zwei Kraftdroschken des Fuhrunternehmers Ludwig Schwardt dazu mit einem weiteren Halteplatz vor dem Rathaus, Dingstätte 5. Zur gleichen Zeit führte man die Taxameter ein.

Tankstellen: Die ersten Tankstellen in Pinneberg entstanden Mitte der 1920er Jahre: Der Fahrradhändler Johann Lienau, Damm 8 (heute Fahrrad Goebel) und der Mechaniker Wilhelm Dietrich, Dingstätte 2, stellten ihre Zapfsäulen, wie damals üblich, an der Hauswand auf dem Gehsteig auf; der Schlauch wurde dann beim Tanken mittels eines Schwenkarms zur Straße übergeleitet. Dort hielten die zu betankenden Autos.

Auch der Ingenieur Richard Dietrich, ein Neffe von Wilhelm Dietrich, errichtete auf dem Grundstück Damm 17 eine Tankstelle mit Werkstatt und Autohandel. Eine weitere Straßenzapfsäule besaß der Fahrradhändler Adolf Czychy, Damm 40, sowie Bruno Hellberg, Friedenstraße 23.

Auch Firmen mit einem größeren Fuhrpark hatten eigene Tankstellen, so die Druckerei A. Beig.

Ladestraße, Hafen und Industriebahn: Als man 1907 den neuen Güterbahnhof errichtete, wurde der Weg dorthin von der Reichsbahn zur Ladestraße ausgebaut. Um diese als öffentliche Straße und als Zufahrt nach Thesdorf nutzen zu können, kaufte die Stadt die Ladestraße 1924 der Reichsbahn ab. Sie erhielt den Namen „An der Mühlenau“.

Zeitgleich verhandelte das Dampfsägewerk M. & W. Nebenzahl, zwischen Mühlenstraße und Hafen gelegen, mit der Reichsbahndirektion Altona über die Herstellung eines Anschlussgleises. Auch für das neue „Norddeutsche Hammerwerk“, neben der späteren ILO gelegen, verlegte man vom Güterbahnhof her parallel zur Straße ein Ladegleis und stellte einen Überladekran auf.

Hafen- und Industriebahn: Ab 1882 erfolgte eine Vertiefung und Begradigung der Pinnau, dadurch konnten Schiffe bis 1,15 Meter Tiefgang Pinneberg anlaufen. Das gab 1888 den Anlass, einen Lösch- und Ladeplatz zu errichten. Der Warenumschlag nahm in den folgenden zwei Jahrzehnten immer mehr zu und erreichte 1911 mit 350 Schiffen einen Spitzenwert. Es handelte sich größtenteils um Ziegelsteine von den Ziegeleien an der Unterelbe, dazu Dünger, Holz, Obst und Getreide.

Bald machte sich aber der Nachteil des doch recht geringen Tiefgangs der Schiffe auf der Pinnau immer mehr bemerkbar. Das Verkehrsaufkommen wurde derart gering (1918 verzeichnete man lediglich 13 Schiffe), dass für den Hafen der Abstieg in die Bedeutungslosigkeit bereits vorgezeichnet schien.

In seiner kommunalpolitischen Grundsatzrede sah Bürgermeister Wilhelm Burmeister 1924 die Verbesserung der Wasser- und Schienenverkehrswege als die entscheidende Voraussetzung für den wirtschaftlichen Aufschwung in unserer Stadt an. Es entstand das Projekt einer Hafen- und Industriebahn, um die Transportwege Wasser und Schiene miteinander zu verknüpfen.

Die Gleisanlagen am Hafen sollten unter finanzieller Beteiligung von etlichen Pinneberger Unternehmen verwirklicht werden. Das Hafenbahnprojekt blieb aber aufgrund der Weltwirtschaftskrise in den Anfängen stecken. Lediglich für die am Hafen gelegene Firma Nebenzahl wurde 1926 ein Gleisanschluss angelegt. Die Puffreisfabrik Vitakost erhielt 1930 ein Mitbenutzungsrecht dieser Gleisanlage. Auch die Umschlagsleistung des Hafens entsprach bei weitem nicht den Erwartungen. 1938 entfernte man die Schienenverbindung zum Hafen wieder.





