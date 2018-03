Verbraucherschule : Die Schüler der Rosenstadtschule in Uetersen werden ausgezeichnet aufs Leben vorbereitet

Fallstricke bei Verträgen und die Klimafreundlichkeit von Lebensmitteln stehen auf dem Lehrplan.

von Karina Voigt

02. März 2018, 12:00 Uhr

Uetersen | In der Rosenstadtschule in Uetersen stehen nicht nur Mathematik, Physik und Englisch auf dem Stundenplan, sondern auch Verbraucherbildung. Dafür erhält die Schule am Freitag in Potsdam die Auszeichnung Verbraucherschule Silber, die vom Bundesverband der Verbraucherzentralen verliehen wird. Insgesamt werden bundesweit 32 Schulen prämiert, sechs von ihnen kommen aus Schleswig-Holstein.

Die Rosenstadtschule konnte mit ihrem Wahlpflichtunterricht „Verbraucherbildung“ überzeugen, dessen Ziel es ist, die Schüler auf das wahre Leben vorzubereiten. „Verbraucherbildung macht uns fit für die Zeit nach der Schule“, sagt Schulleiterin Gisela Leffers.

Eines der Themen, mit denen sich Neuntklässler an der Rosenstadtschule auseinander setzen, heißt „Meine erste Wohnung“. Lehrerin Christine Bellwon hatte dafür auch externe Referenten gewinnen können: So erklärte Rechtsanwalt Lutz Witt den Schülern etwa, welche Fallstricke es bei Mietverträgen gibt und eine Mitarbeiterin der Verbraucherzentrale Schleswig-Holstein sprach mit den Jugendlichen über versteckte Kosten bei Vertragsabschlüssen und allgemeines Verbraucherrecht.

„Verbraucherbildung als Schulfach unterstützt die Schülerinnen und Schüler auf dem Weg zu aufmerksamen und verantwortungsbewussten Konsumenten. Es wird Wissen vermittelt, dass für den persönlichen Alltag und das spätere Berufsleben relevant ist“, erläuterte Bellwon. Dieser Ansatz beginnt bereits in den unteren Klassen: Die Siebtklässler etwa setzten sich mit der Klimafreundlichkeit von Lebensmitteln auseinander, erfuhren, was hinter der Ökobilanz eines Lebensmittels steckt und wieso es besser ist, regional und saisonal einzukaufen. Die Achtklässler befassten sich mit gesunder Ernährung.

Die Verbraucherzentrale überzeugten nicht nur diese Projekte, sondern sie war insgesamt vom Engagement der Schule im Bereich der Bildung und Nachhaltigkeit angetan. Die neue Auszeichnung erhalte sie deshalb verdientermaßen.