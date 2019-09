Familientag in Appen : Die Riesenfeier kann beginnen

Kostenloser Spaß für alle: Beim Familientag 2019 am Sonntag werden bis zu 30.000 Besucher erwartet.

Avatar_shz von Andreas Dirbach

07. September 2019, 12:00 Uhr

Appen | Für Ingo Waschkau war es am Freitag ein kleines Déjà-vu: Der Geschäftsführer des Kreisjugendrings Pinneberg (KJR) blickte über die zu diesem Zeitpunkt noch leeren Sportanlagen des TuS Appen am Almtweg. „So hat es vor unserem Fest zum Weltkindertag 2015 im Rahmen von ‚Appen musiziert‘ hier auch ausgesehen. Und dann haben wir es mit Leben gefüllt“, erinnert sich Waschkau. Er dachte, dass es nicht mehr größer ginge. Doch der Familientag 2017 auf dem Gelände des Kreisfeuerwehrverbands in Tornesch-Ahrenlohe bewies das Gegenteil. „Da müssen bis zu 30.000 Besucher gewesen sein, es war unglaublich. Es war eine Feier für alle Menschen aus dem Kreis Pinneberg. Und ich bin mir sicher, dass wir hier am Sonntag das größte Fest des Jahres feiern werden“, sagt Waschkau, der gemeinsam mit Rolf Heidenberger den diesjährigen Familientag federführend organisiert.

Der Spielmannszug der Freiwilligen Feuerwehr Appen, der in diesem Jahr seinen 100. Geburtstag feiert, und der KJR stehen – unterstützt vom A. Beig-Verlag – hinter dem Großevent in Appen, dass am morgigen Sonntag, 8. September, um 10.30 Uhr beginnt. Die Vereine und Verbände des KJR, die Spielmannszüge und Partner haben sich sehr viel einfallen lassen. Auf 15.000 Quadratmetern gibt es beispielsweise den HyperX E-Sports-Truck. Der 31-Tonnen-Koloss ist ein weltweit einzigartiger Spielplatz für Gamer. Der Truck stand gerade erst auf der GamesCom, morgen in Appen.

Eher klassisch sind Angebote wie Riesenrutschen, Soccercourt, Teddy-Klinik, Blumenkranzbinden und menschlicher Kicker; die Hundestaffel der Polizei wird da sein; bei den Barmstedter Stadtwerken gibt es Stabhochspringen; im KJR-Zirkuszelt kann getobt werden – um nur einige Highlights zu nennen. Auf zwei Bühnen präsentieren sich 15 Musikzüge sowie weitere Künstler.

Waschkau hofft, dass sich vor allem junge Familien das Ereignis nicht entgehen lassen: „Wir haben den ganzen Tag über volles Programm, vor und neben den Bühnen. Für wirklich jede Altersklasse wird etwas geboten. Dafür sorgen hunderte Helfer, denen ganz großer Dank gilt. Jetzt heißt es eigentlich nur noch: Vorbeikommen und Spaß haben!“

Der diesjährige Familientag soll nicht nur in Sachen Spaß Maßstäbe setzen, sondern auch in puncto Nachhaltigkeit: Die Veranstaltung ist das erste CO2-optimierte Großereignis im Norden. Die Veranstalter nehmen ihre Verantwortung für Umwelt und Klima ernst und planen deshalb ein konsequent klimafreundliches Event. So wenig Plastik wie möglich, konsequente Nutzung von Ökostrom, Hybrid-Busse für den Shuttleservice zu den kostenlosen Parkplätzen sowie regionale Speisen und Getränke für die Besucher – überall wird etwas für das Klima getan. „Wir haben nicht nur Vertreter der ‚Fridays For Future‘-Bewegung, den GAB Umwelt-Service und die Leitstelle Klimaschutz zu Gast, sondern auch unsere Klimahelfer, die alles dokumentieren. Und über die Klima-Kollekte wird dann Bilanz gezogen“, erklärt Waschkau.