Die Retter unter der Atemschutzmaske

Sie sind die Kameraden unter der Atemschutzmaske: Die Rellinger Hauptfeuerwehrmänner Oliver Timm und Florian Zorn. Sie waren beim Direktangriff während der Brandkatastrophe auf dem Areal der Firma Hofmann Markierungstechnik am Freitag, 4. August, mittendrin. Auf der Titelseite unserer Sonderbeilage zum Familientag kann man ahnen, was es heißt, Feuer und Rauch zu fühlen. Im Interview mit unserer Zeitung reden die Brandbekämpfer über Vorsichtsmaßnahmen, Befehle und Ängste.

Frage: Der Einsatz bei Hofmann am 4. August war spektakulär. Worauf müssen Sie vorher achten, wenn Sie unter Atemschutz eine solche Gefahrenstelle betreten?

Oliver Timm und Florian Zorn: Im Innenangriff ist jeder Atemschutztrupp vielen Gefahren ausgesetzt. Dies sind Stolper-, Sturz- oder Verletzungsgefahren durch schlechte Sicht oder auch Verletzungsgefahren durch eine mögliche schnelle Brandausbreitung (Rauchdurchzündung, Raumdurchzündung beziehungsweise Rauchexplosion). Vor dem Innenangriff muss auf mögliche Anzeichen einer schnellen Brandausbreitung geachtet werden. Leider ist es oft sehr schwierig, eindeutig zwischen einer bevorstehenden Rauchdurchzündung, Raumdurchzündung oder Rauchexplosion zu unterscheiden. Hierfür bekommen unsere Atemschutzgeräteträger eine gesonderte Ausbildung im „Taktischen Innenangriff“, damit sie äußeren Anzeichen und Anzeichen im Innenangriff erkennen zu können. Außerdem sind für uns Feuerwehrpläne und Objektpläne sehr wichtig. Leider standen uns und der Feuerwehr Egenbüttel bei diesem Einsatz keine Pläne zur Verfügung.



Was haben Sie genau am Brandherd getan?

Wir haben eine Brandbekämpfung mit Schaumzumischung eingeleitet und die direkt am Brandherd befindlichen Gasflaschen gekühlt.



Mit welcher Order sind Sie in die zerstörte Halle gegangen?

Welche Order der erste Trupp aus Egenbüttel hatte, können wir leider nicht sagen. Auf Grund der erhaltenen Informationen bei unserem Eintreffen durch einen Mitarbeiter, haben wir die Brandbekämpfung auf Schaum umgestellt und nur noch die vorhandenen Gasflaschen gekühlt. Außerdem wurde von uns der Rettungstrupp gestellt.



Mussten Sie damit rechnen, dass es zu weiteren Explosionen kommen konnte?

Im Innenangriff ist jederzeit auch mit dem Auffinden gefährlicher Stoffe zu rechnen, die eine Explosion auslösen können. Dies gilt nicht nur für gewerbliche Betriebe, sondern auch in Hallen befinden sich Chemikalien, die uns gefährlich werden können.



Wer entscheidet, dass Sie den Direktangriff abbrechen oder fortführen?

Die ersteintreffende Führungskraft leitet nach der Erkundung die ersten Maßnahmen ein. In diesem Einsatz war es der erste Gruppenführer der Freiwilligen Feuerwehr Egenbüttel. Solange diese Führungskraft diesen Einsatz leitet, entscheidet diese auch, ob ein Innenangriff abgebrochen wird. Im Innenangriff muss jeder Truppführer selbst entscheiden, ob ein Vorgehen noch gefahrlos möglich ist.



Spielen Gefühle wie Angst bei einem solchen Einsatz eine Rolle?

Wir wissen nicht, ob es unbedingt immer Angst ist. Aber wir glauben schon, dass jeder Atemschutzträger, der schon einmal in einem Brandcontainer war, Respekt vor dem Feuer hat.











von Dietmar Vogel

erstellt am 02.Sep.2017 | 16:00 Uhr