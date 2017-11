Maßnahmen intensiviert : Die Polizei kämpft mit Sichtkontrollen gegen Einbrecher

von shz.de

erstellt am 02.Nov.2017 | 17:15 Uhr

Kreis Pinneberg | Viele Einbrüche, geringe Aufklärungsquote und einhergehend damit ein mulmiges Gefühl bei vielen Menschen, vor allem in der dunklen Jahreszeit. Das will die Polizei nicht länger hinnehmen. Mit der Einrichtung eines sogenannten Gefahrengebiets in den Revierbereichen Elmshorn und Rellingen soll Kriminellen das Leben schwerer gemacht werden.

Die Polizei empfiehlt bei Einbrüchen oder bei verdächtigen Wahrnehmungen schnellstmöglich den Notruf der Polizei zu wählen. Die 110 ist ein elementarer Baustein bei der Bekämpfung der Einbruchskriminalität.

Dazu sollen laut Polizei regelmäßig stattfindende Einbruchschutzveranstaltungen und Präventionsstreifen gehören. Zusätzliche plant die Polizei, ihre Präsenz zu erhöhen, vor allem zu den Zeiten, zu denen die Kriminellen besonders häufig zuschlagen. In dem sogenannten Gefahrengebiet darf die Polizei Menschen kurzzeitig anhalten und mitgeführte Fahrzeuge einschließlich deren Kofferräume oder Ladeflächen kontrollieren. Die entsprechende Anordnung gilt ab sofort bis zum 28. November.

Die Maßnahmen gelten sowohl für den Zuständigkeitsbereich des Polizeireviers Rellingen als auch für den des Polizeireviers Elmshorn. Dazu gehören folgende Gemeinden:

Elmshorn

Klein Offenseth-Sparrieshoop

Klein Nordende

Kölln-Reisiek

Raa-Besenbek

Seeth-Ekholt

Seester

Seestermühe

Barmstedt

Bevern

Bokholt-Hanredder

Bullenkuhlen

Ellerhoop

Groß Offenseth-Aspern

Heede

Hemdingen

Langeln

Lutzhorn

Bokel

Brande-Hörnerkirchen

Osterhorn

Westerhorn

Rellingen

Halstenbek

Tangstedt

Schenefeld

Bönningstedt

Hasloh

Ellerbek

Quickborn

Bilsen

Die Region im Süden Schleswig-Holsteins grenzt unmittelbar an die Metropole Hamburg an und verfügt über Hauptverkehrswege wie beispielsweise der Autobahn 23, der Bundesstraße 4, sowie über S-Bahn- und AKN-Bahnlinien. Dieser Bereich bietet laut Polizei eine Vielzahl an Tatgelegenheiten und dient Tätergruppierungen aus der benachbarten Hansestadt als Reiseweg nach Schleswig-Holstein.

In den vergangenen vier Wochen kam es allein im Zuständigkeitsbereich der Polizeireviere Rellingen und Elmshorn zu insgesamt 52 Taten. Die relevante Tatzeit liegt zwischen 16 Uhr und 22 Uhr. Neben wirtschaftlichen Folgen eines jeden Einbruchs seien die psychischen Belastungen für die Opfer erheblich.