„Den Investoren fehlt der Anreiz“ : Die Politik diskutiert die Wohnungsnot im Hamburger Umland

vergrößern 1 von 2 Foto: Lincke 1 von 2

Schenefeld | Andreas Breitner, Direktor vom Verband norddeutscher Wohnungsunternehmen (VNW), ist täglich in Schleswig-Holstein unterwegs. Er pendelt zwischen zwei Welten: Manchmal ist er in der Welt, in der Mieter ganz dringend günstige Wohnungen suchen und manchmal in der anderen, in der Wohnungen leer stehen und auf Mieter warten. Während es auf dem platten Land tatsächlich Gegenden mit 40 Prozent Leerstand und unglaublichen Quadratmeter-Preisen von vier Euro gibt, sehen sich Mieter in Hamburgs Umland mit einer Preisexplosion konfrontiert – viele Normalverdiener können sich die teuren Hamburger Mieten einfach nicht mehr leisten und weichen aus.

Das Problem: „Es gibt immer weniger sozialen Wohnungsbau“, erklärte Breitner, der am Montagabend als Referent an der SPD-Veranstaltung „Wohnungsbau in der Metropolregion: Herausforderungen und Perspektiven“ im Schenefelder Juks teilnahm. Seines Erachtens liegt das an mehreren Faktoren: „Kommunen in der Metropolregion haben kaum noch Grundstücke auf die sie Zugriff haben. Und wenn, sind sie zu teuer.“ Auch die geforderten energetischen Standards würden Investoren drücken. „Der soziale Wohnungsbau ist eben nicht so renditestark wie frei finanzierte Objekte“, fasst Breitner das Dilemma zusammen.

Das Desinteresse der Investoren am sozialen Wohnungsbau musste auch Schenefelds Bürgermeisterin Christiane Küchenhof erfahren, die gemeinsam mit ihren SPD-Parteikollegen Ernst Dieter Rossmann (MdB), Thomas Hölck (MdL) und dem moderierenden Kai Vogel (MdL) an der Veranstaltung teilnahm. „In unserem Stadtkern gibt es die Möglichkeit, Wohnbebauung zu entwickeln. Wir wollen sozialen Wohnungsbau, aber ich kann die Investoren nicht dazu verführen, weil sie heutzutage so billig an Geld kommen. Sie brauchen keine Unterstützung.“

Tatsächlich sei Geld zur Förderung von Sozialwohnungen im Land durchaus vorhanden, ergänzte Hölck. Aber Genossenschaften könnten nicht verpflichtet werden zu bauen. „Auch die Kommunen in Schleswig-Holstein sind autark und bestimmen selbst über ihre Wohnbebauung.“ Hölck appelliert an einen Bewusstseinswechsel: „Wir müssen bauen, bauen, bauen. Wir brauchen 154 000 neue Wohnungen in Schleswig-Holstein. Die Hälfte schon 2019. Menschen mit geringem Einkommen werden weggedrängt, es wird sozialer Sprengstoff entstehen.“ In Schenefeld kann sein Appell, selbst bei gutem Willen, nicht umgesetzt werden. Es gibt keine Flächen. Küchenhof: „Die eine Hälfte unserer 998 Hektar ist Landschaftsschutzgebiet, die andere bebaut. Neue Wohngebiete wird es hier nicht geben.“ Viele der Schenefelder Wohnungen seien noch bezahlbar, doch nicht wirklich günstig.

Kein Wohnraum für Studenten

Ängste vor der Kostenentwicklung zeigten sich während der Diskussion: Eine Schenefelderin musste gleich zwei Mietpreiserhöhungen innerhalb weniger Jahre hinnehmen und fragt sich, ob sie und ihr Mann die Miete aufbringen können, wenn sie in ein paar Jahren Rente beziehen. Auch die junge Victoria Kuczka (20), jüngstes Mitglied der Halstenbeker SPD, hat Wohnprobleme: „Ich würde gern bei meinen Eltern ausziehen und in Halstenbek bleiben, weil ich da mein Umfeld habe. Aber das ist aussichtslos. Es gibt keine einzige Wohnung dort, die ich mir als Studentin leisten kann.“

Probates Mittel gegen den ungebremsten Mietenanstieg soll nach SPD-Willen ein verschärftes Einsetzen der Mietpreisbremse sein – die besagt, dass Mieten in angespannten Wohnlagen auf höchstens 10 Prozent über die ortsübliche Vergleichsmiete steigen dürfen. Rossmann: „Man muss bei den Vermietern selbstbewusst eine Auskunft über die Vormieten einfordern und gegebenenfalls Strafgelder verhängen.“ Das Publikum sprach aus der Praxis: „Wenn 50 Leute eine Wohnung wollen, werden doch nicht die genommen, die sich nach der Vormiete erkundigen.“ Rossmann sah nach links und rechts, war ehrlich und räumte ein: „Die Wahrheit ist, dass sich keiner von uns Fünfen hier Gedanken um zu hohe Mietpreise machen muss.“



von Sabrina Lincke

erstellt am 30.Aug.2017 | 10:00 Uhr