Die „Peking“ ist bereit für den Winterschlaf

Avatar_shz von pac

10. November 2020, 15:09 Uhr

Hamburg | Das historische Segelschiff „Peking“ wird derzeit auf den Winter vorbereitet, da das Hafenmuseum Hamburg seit Ende Oktober wegen der üblichen Saisonpause geschlossen ist. „Sämtliche Taue und für die Sicherheit des Schiffes nicht erforderliche Kleinteile werden zum Schutz vor der Witterung im Lagerraum des Schiffes deponiert“, sagte Museumssprecher Matthias Seeberg. Außerdem würden das Steuerrad und die Winden mit Planen eingehüllt.

Am 7. September war die legendäre Viermastbark nach 88 Jahren wieder in ihrem Heimathafen angekommen. Zuvor war sie in einer Werft in Wewelsfleth umfangreich restauriert worden.