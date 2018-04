Anstoss – Die HSV-Kolumne : Die Mannschaft geht mit erhobenem Haupt

shz.de-Kolumnist Lars Zimmermann zur aktuellen Lage des HSV.

von Lars Zimmermann

22. April 2018, 10:00 Uhr

Hamburg | Vor diesem Spieltag schien der Abstieg des HSV bereits besiegelt zu sein. Nun besteht zumindest wieder eine geringe Chance auf den Klassenerhalt. Trotz des Sieges gibt es aber keinen Grund, euphorisch zu werden. Schließlich müssen die Hamburger immer noch fünf Punkte in drei Spielen aufholen und außerdem zwei Mal auswärts antreten. Da der Dino in fremden Stadien bestenfalls mal Unentschieden spielt, sieht es weiterhin nach dem ersten Abstieg der Vereinsgeschichte aus - auch wenn mit Mainz, Freiburg und Wolfsburg inzwischen gleich drei Mannschaften in Reichweite der Hanseaten sind.

Für den Dino spricht aber immerhin der Trend der vergangenen Wochen. Hoffnung macht nämlich nicht unbedingt die eigene Stärke, sondern die Schwäche der Konkurrenz. Vor allem Wolfsburg und Freiburg lieferten in den vergangenen Partien desaströse Vorstellungen ab und werden in ihrer derzeitigen Verfassung nicht mehr allzu viele oder bestenfalls gar keine Punkte holen. Die Entscheidung über die Zukunft der Hamburger fällt vermutlich in der kommenden Woche, wenn der HSV in Wolfsburg zum nächsten Endspiel antritt. Sollte der Dino dort siegen, werden die Nerven beim Klub von Ex-HSV-Coach Bruno Labbadia endgültig blank liegen. Dann holen die Hamburger auch noch die fehlenden zwei Punkte auf den VfL auf. Bei einem Unentschieden oder einer Niederlage ist der Abstieg wohl besiegelt.

Doch das sind alles Rechenspiele, die nicht unbedingt aufgehen müssen. Der Dino hat sein Schicksal weiterhin nicht in der eigenen Hand und ist auf die Hilfe der Konkurrenz angewiesen. Selbst wenn es nicht reichen sollte, verabschiedet sich der HSV zumindest erhobenen Hauptes aus der Bundesliga. Das ist zwar nur ein schwacher Trost, aber immerhin weit mehr als vor dem Amtsantritt von Trainer Christian Titz zu erwarten war.